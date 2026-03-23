Agencias

España arranca su concentración para los amistosos ante Serbia y Egipto

Guardar

La selección española masculina de fútbol ha iniciado este lunes su concentración para los partidos amistosos frente a Serbia y Egipto, últimos antes del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de este verano, en los que el portero Joan Garcia, el defensa Cristhian Mosquera, y los extremos Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz podrían estrenarse con la absoluta.

Los 27 convocados por el seleccionador Luis de la Fuente fueron llegando a lo largo del lunes a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para iniciar una convivencia de nueve días, vital para que el preparador riojano determine qué futbolistas que estarán en la lista definitiva para la cita mundialista, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La concentración llega marcada por la suspensión de la 'Finalissima' frente a Argentina por la situación geopolítica en Oriente Próximo y la falta de entendimiento entre las dos partes para fijar otro escenario para la cita. La vigente campeona de Europa y de la Liga de Naciones afrontará en su lugar, ese viernes 27 de marzo, un amistoso ante Serbia en el Estadio de La Cerámica de la localidad castellonense de Vila-Real (21.00 horas). Ya el martes 31, se enfrentará a Egipto en el RCDE Stadium de Barcelona (21.00 horas).

El grupo afrontará el martes por la mañana su primer entrenamiento en las instalaciones, igual que harán, también en sesión matutina, el miércoles y el jueves. El propio jueves a las 18.00 horas tomarán un avión hacia Castellón para desplazarse posteriormente a Vila-Real, donde el seleccionador ofrecerá la rueda de prensa previa al partido ante el combinado serbio.

El viernes a las 21.00 horas se disputará el primer encuentro frente a Serbia en La Cerámica, y después del encuentro la delegación volará a Madrid para regresar a Las Rozas, donde se entrenará sábado, domingo y lunes. Ya el lunes, después del entrenamiento matutino, los jugadores viajarán en avión hacia Barcelona en una jornada en la que De la Fuente ofrecerá también sus impresiones antes del choque frente a Egipto.

El RCDE Stadium acogerá el martes 31 el último compromiso antes de que los internacionales abandonen la concentración y regresen a sus respectivas ciudades.

El portero Joan Garcia (FC Barcelona), el central Cristhian Mosquera (Arsenal FC) y los delanteros Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Víctor Muñoz (CA Osasuna) son las principales novedades de la lista y podrían debutar con la absoluta, mientras que el centrocampista Carlos Soler (Real Sociedad) regresa a 'La Roja'. El guardameta catalán ha entrado en una convocatoria en la que el técnico riojano ha decidido citar a cuatro porteros, manteniendo a Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC) y Alex Remiro (Real Sociedad).

Por contra, no estarán habituales como Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Dani Vivian (Athletic Club), Marc Pubill (Atlético de Madrid) o Dani Carvajal (Real Madrid), que no ha disfrutado de demasiados minutos tras recuperarse de su grave lesión de rodilla.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club), Álex Remiro (Real Sociedad) y Joan Garcia (FC Barcelona).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid) y Cristhian Mosquera (Arsenal FC).

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Pedri, Dani Olmo y Fermín López (FC Barcelona).

DELANTEROS: Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Alex Baena (Atlético de Madrid) y Borja Iglesias (RC Celta).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos ocho muertos y más de 70 heridos tras estrellarse un avión militar en el sur de Colombia

Búsqueda de sobrevivientes y labores de rescate continúan tras el accidente aéreo en Putumayo, mientras autoridades y altos funcionarios como Gustavo Petro y Pedro Sánchez piden cautela ante datos preliminares y abren una investigación sobre el incidente

Al menos ocho muertos y

Estados Unidos valora medidas para incrementar la oferta interna de diésel

El responsable de Energía estadounidense, Chris Wright, confirmó a la cadena CNBC que se barajan iniciativas ante el aumento de los precios, sin contemplar restricciones a las exportaciones ni controles al comercio internacional de combustibles, según declaró

Estados Unidos valora medidas para

La RFEF impulsa la integración de personas con discapacidad intelectual a través del arbitraje de fútbol playa

Rubén Almazán y Alejandro Pena destacan tras sumarse a una formación para árbitros de fútbol playa en Jaén, un paso hacia la plena igualdad en el arbitraje, según señala Rubén Eiriz, responsable del Comité Técnico de Árbitros

La RFEF impulsa la integración

La interpretación española celebra los Premios Fotogramas de Plata

La gala celebrada en pleno centro de Madrid reunió a rostros destacados de cine, teatro y televisión nacional, con Silvia Abril como anfitriona y una impresionante asistencia de nominados, artistas consagrados y promesas del audiovisual español

La interpretación española celebra los

Netanyahu asegura que cualquier acuerdo entre EEUU e Irán contemplará los "intereses vitales" de Israel

El primer ministro israelí enfatizó que la seguridad de su nación es prioritaria, mientras Donald Trump respalda una solución que refleje estos intereses, tras sostener contactos diplomáticos recientes y ante el rechazo iraní sobre la existencia de negociaciones

Netanyahu asegura que cualquier acuerdo