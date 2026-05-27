Samsung cierra la votación sobre pacto salarial para evitar huelga masiva en Corea del Sur

Seúl, 27 may (EFE).- La votación sindical sobre un acuerdo salarial en Samsung Electronics, que evitó una huelga sin precedentes en Corea del Sur, cerró este miércoles, mientras se espera que los resultados se anuncien el mismo día, ante expectativas de que las nuevas bonificaciones a los empleados de la división de semiconductores sean aprobadas.

La votación concluyó a las 10:00 hora local (1:00 GMT) y los resultados serán publicados en torno a las 10:30 hora local (1:30 GMT), según la agencia local de noticias Yonhap.

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La participación combinada de los dos sindicatos con derecho a voto alcanzaba el martes por la tarde el 92,4 % de participación.

El pacto preliminar contempla una bonificación especial para la división de soluciones para dispositivos (DS), encargada del negocio de los semiconductores, equivalente al 10,5 % del desempeño empresarial y sin límite máximo de pago.

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Si se aprueba el acuerdo, los empleados de DS podrían recibir entre 210 millones y 600 millones de wones en bonificaciones (140.000 a 400.000 dólares), según Yonhap.

De lo contrario, la empresa podría correr el riesgo de un paro masivo de unos 47.000 trabajadores. Sin embargo, dado que la mayoría de los votantes pertenecen a DS, se anticipa la ratificación del pacto preliminar alcanzado a última hora la semana pasada.

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Por otro lado, persisten tensiones con otro sindicato centrado en empleados de la división DX (móviles, televisores y electrodomésticos), que el martes presentó una solicitud de medidas cautelares para suspender la votación y denuncia haber sido excluido de la misma. EFE