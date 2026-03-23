El CICR ve los ataques contra "infraestructura esencial" como una "guerra contra los civiles"

La preocupación por los riesgos para instalaciones nucleares en Oriente Próximo ha cobrado protagonismo tras la reciente intensificación del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), advirtió que cualquier daño ocasionado a estos sitios podría tener consecuencias irreversibles para la región y su población, según reportó el propio organismo a través de un comunicado difundido hoy. Esta advertencia surge en un contexto de creciente destrucción de infraestructuras esenciales como parte de una escalada violenta que continúa agravando la crisis humanitaria.

Según publicó el CICR, Spoljaric calificó los ataques dirigidos a infraestructuras de energía, combustible, agua y atención sanitaria como una "guerra contra las personas civiles", destacando que las acciones deliberadas contra tales servicios pueden constituir crímenes de guerra según el Derecho Internacional. En el comunicado, la presidenta del CICR enfatizó que estos hechos no se circunscriben únicamente a Oriente Próximo ni a las últimas tres semanas, sino que reflejan una tendencia recurrente en conflictos armados de diversas regiones. El CICR subrayó que millones de personas han sufrido ya las consecuencias de ataques a infraestructuras cerca y lejos de las líneas del frente.

Tal como publicó el CICR, Spoljaric sostuvo que la escalada de violencia en los últimos días parece estar llegando a un "punto de no retorno". Según la dirigente del CICR, lo más preocupante radica en los riesgos asociados al posible daño, ya sea intencional o accidental, a instalaciones nucleares en la zona. Spoljaric remarcó que el impacto de estos ataques podría desencadenar efectos irreparables no solo para las poblaciones localizadas, sino potencialmente también para países vecinos y el entorno internacional.

El medio CICR detalló que la tendencia de atacar servicios esenciales se combina con un lenguaje político cada vez más agresivo, lo cual debilita los límites que impone el Derecho Internacional y normaliza acciones bélicas que afectan directamente la humanidad compartida, según palabras de Spoljaric. La presidenta del organismo insistió en que respetar la dignidad de la población civil resulta fundamental para reducir la violencia y sentar bases para la estabilidad y la paz a través de soluciones políticas concertadas.

De acuerdo con la comunicación del CICR, Spoljaric instó a poner freno de inmediato a la escalada y priorizar la protección de la gente civil en zonas de conflicto, subrayando que cualquier esfuerzo orientado a aminorar la violencia adquiere vital importancia. Recordó además que la población civil soporta el mayor impacto de estos ataques y que la destrucción de infraestructuras esenciales incrementa su sufrimiento, por lo cual los actores involucrados deben cumplir con sus obligaciones legales y humanitarias.

El CICR insistió en que la destrucción tanto de la red energética como de instalaciones para el suministro de agua o de servicios médicos vulnera los derechos fundamentales de los civiles y agrava de manera significativa su situación en escenarios ya marcados por el conflicto. La organización recalcó, citando palabras de Spoljaric, que "la guerra contra la infraestructura esencial es una guerra contra las personas civiles y debe detenerse".

La advertencia se produce en un momento en que aumenta la preocupación internacional por el impacto de la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel a partir de finales de febrero contra Irán, tal como recoge el CICR, sumada a la preocupación por los efectos colaterales sobre la población de países vecinos. El informe del organismo humanitario enfatizó que la retórica política actual contribuye a normalizar ataques que sobrepasan los límites establecidos por la legalidad internacional y refuerzan una dinámica de hostilidades que perjudica los esfuerzos de paz.

En sus comunicados, el CICR también reiteró que la observancia del Derecho Internacional Humanitario es fundamental durante los conflictos armados para preservar la dignidad humana y minimizar el sufrimiento innecesario. Spoljaric concluyó recordando que solo partiendo del respeto a la población civil y de la protección de los servicios esenciales podrá construirse un futuro estable en regiones afectadas por estos conflictos.