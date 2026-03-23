Carmen Maura protagoniza 'Calle Málaga': "Es impresionante el lío en el que nos mete Trump. Puede pasar cualquier cosa"

Los temores de Carmen Maura sobre el futuro, especialmente enfocados en las generaciones jóvenes, han marcado sus recientes declaraciones, en las que la actriz menciona su preocupación por su nieta frente a los actuales escenarios político-internacionales. Según informó Europa Press, Maura manifestó que la incertidumbre que genera la situación global la inquieta más por lo que afrontarán los más jóvenes que por el desenlace que puedan tener los adultos. Estas reflexiones han acompañado el regreso de la actriz al cine con el estreno de ‘Calle Málaga’, previsto para el 1 de abril.

Carmen Maura, en entrevista con Europa Press, abordó en profundidad su visión sobre el panorama internacional y las repercusiones de las dinámicas de poder. "Es impresionante el lío en el que nos está metiendo Trump. Tal lío que en cualquier momento se debe estar preparado para cualquier cosa porque a poco que uno de esos pequeños drones caigan en un sitio en el que no deben se arma la de San Quintín", expresó la intérprete al evaluar la influencia del expresidente estadounidense en la coyuntura actual. Maura remarcó su inquietud ante la manera en que Donald Trump maneja los asuntos globales y afirmó: “No se puede entender que esté ahí”, en referencia a la posición de Trump en la política.

Europa Press detalló también que, para Maura, la consigna ‘No a la Guerra’ se ha repetido en exceso y ha perdido significado en el debate público. “El ‘No a la Guerra’ está más dicho ya que yo qué sé. Son cosas que utilizan unos y otros. No me quiero meter mucho en eso porque me repatea bastante todo”, aclaró la actriz, dejando constancia de su distancia respecto al uso político de mensajes contra la guerra.

En el plano profesional, Maura relató a Europa Press que ‘Calle Málaga’ ha supuesto un desafío inédito por su participación en todas las secuencias del filme, algo que no había experimentado en su carrera. “Nunca me había pasado lo de tener que rodar todas las secuencias, cada día, sin descanso. Fue durísimo”, recordó la actriz. No obstante, explicó que el guion de la cineasta Maryam Touzani le convenció desde la primera lectura y esa conexión la llevó a contactar directamente con la directora para formalizar su implicación en el proyecto.

La historia de ‘Calle Málaga’ transcurre en Tánger, Marruecos, donde Maura interpreta a María Ángeles, una mujer que defiende su independencia y se ve forzada a dejar su hogar por problemas económicos de su hija, encarnada por Marta Etura. Maura reveló que ve paralelismos entre su propia personalidad y la del personaje, al afirmar: “La entiendo perfectamente. Yo también hago lo que me da la gana”.

Dentro de la narración, Europa Press reseña que ‘Calle Málaga’ trata temáticas poco frecuentes en la industria, como el deseo en la madurez y la sexualidad en la tercera edad. Maura abordó esta cuestión tras rodar su primer desnudo en pantalla y aclaró que afrontó la escena sin darle mayor trascendencia. “Estoy en un punto en que ya no le doy importancia a esas cosas. No tengo que demostrar nada ni ser la más guapa del barrio”, explicó. Añadió que, pese a la cantidad de papeles a lo largo de su trayectoria, nunca le pidieron rodar una escena de ese tipo y se lo tomó con humor: “¿Por qué nunca me lo han pedido? ¿Sería por fea?”.

El argumento de la película también incluye una reflexión sobre la autonomía en la vejez y la manera en que los hijos asumen responsabilidades en los cuidados de sus padres. Maura opinó que lo ideal es poder mantenerse independiente con apoyo cuando sea necesario, restando carga a las nuevas generaciones.

Respecto al reparto, Europa Press recogió que Marta Etura, compañera de Maura en el filme, expresó su admiración por la sensibilidad artística de la directora Maryam Touzani. Etura indicó que la calidad del guion la motivó a aceptar el papel y que la posibilidad de rodar en Tánger junto a Carmen Maura fue determinante. Su personaje asume el rol de “la mala” en la producción y la actriz confesó haber sentido cierta dificultad al pensar cómo justificar internamente a una hija que toma decisiones cuestionables.

Etura explicó que la trama refleja una polaridad entre dos generaciones de mujeres con experiencias vitales y contextos sociales distintos. Ella representa a una mujer actual, enfrentando la tarea de mantener a su familia y afrontar responsabilidades económicas, en contraste con una madre adscrita a un esquema tradicional del sostenimiento familiar. Sobre este aspecto, Etura sostuvo que “ese choque entre formas de vivir es una de las riquezas del guion”.

Además, la actriz puntualizó que la película ilustra cómo las dificultades económicas o personales afectan la toma de decisiones y llevan a actuar bajo criterios de supervivencia. Según Etura, todos pasan por momentos complicados y las circunstancias pueden obligar a actuar de maneras inesperadas.

El rodaje en Tánger aportó experiencias memorables según relató Maura, quien relató sentirse a gusto en la ciudad. Europa Press reflejó que la actriz describió la vida cotidiana en la zona, mencionando la amabilidad de la gente y la ausencia de sensación de peligro. Maura compartió que el primer día se perdió entre los callejones y que aquello le resultó una vivencia estimulante.

La cinta, dirigida por Maryam Touzani y con guion de la propia directora, implica un enfoque que busca explorar el deseo y la autonomía femenina en el marco de la madurez y las relaciones familiares complejas. ‘Calle Málaga’ destaca por su narrativa que enfrenta el cambio generacional, los retos económicos y las transformaciones personales de sus protagonistas, junto a un trasfondo internacional que inquieta a sus intérpretes tanto como los propios personajes a los que dan vida.