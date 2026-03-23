Agencias

Carmen Borrego, su llamativa reacción al segundo embarazo de Alejandra Rubio

Su respuesta tras conocer la noticia ha llamado la atención por su frialdad, asegurando que se alegra pero prefiriendo no comentar la situación de su sobrina ni las polémicas que afectan a la familia en este momento

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La reacción de Carmen Borrego tras enterarse del embarazo de su sobrina fue conocida públicamente cuando la colaboradora salió de su domicilio el lunes y, consultada sobre la noticia, respondió con un escueto “Sí, enhorabuena”, sin añadir comentarios sobre la maternidad de Alejandra Rubio ni sobre el conflicto familiar que se había hecho evidente en los días previos. Según publicó el medio, Borrego no ocultó su indiferencia, y remarcó que no tenía intención de pronunciarse respecto al embarazo ni sobre el enfado de su sobrino José María: “Pregúntaselo a él, ¿vale?”. Ante la insistencia, Borrego solo añadió: “Las sorpresas bonitas siempre son bienvenidas, ¿vale? Gracias”.

De acuerdo con la información publicada, el embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia fue anunciado en exclusiva durante el programa ‘¡De Viernes!’ después de semanas de rumores. Rubio y Costanzia, que se convertirán en padres por segunda vez en las próximas Navidades, habían compartido la noticia únicamente con sus respectivos padres: Terelu Campos, Alejandro Rubio, Mar Flores y Carlo Costanzia Di Costigliole, pero ni el primo ni la tía de Alejandra tenían conocimiento del embarazo hasta la emisión del programa.

La reacción de José María Almoguera, primo de Alejandra, se produjo en el propio plató. Aunque en tiempos recientes la relación entre ambos se había recompuesto tras un distanciamiento, Almoguera optó por unas palabras cargadas de distancia: “Enhorabuena, felicidades. Disfruta mucho de tu segundo hijo y comparte todo con los que quieras. Y pues nada, que disfrutes con los que realmente consideres que son tu familia”. Alejandra Rubio replicó: “Me lo he encontrado antes y ya le he visto la actitud que llevaba. No me sorprende. Que cada uno utilice lo que considere. Estábamos en un buen momento, pero, oye, si se quiere utilizar esto para ganar dinero, fenomenal”. Según consignó el citado medio, Rubio desestimó la respuesta de su primo y declaró: “Tener esta actitud así de dolido cuando yo he dicho que no tengo nada en contra es darse un protagonismo que no pertenece. ¿Cuál es el conflicto ahora? No lo he contado porque he tenido mis motivos médicos y he preferido mantenerlo en secreto y llevarlo con mi familia intima, fin”.

Tal como reportó el medio, Alejandra Rubio había asegurado en numerosas ocasiones que no tenía intención de exponer su vida privada, a diferencia de otros miembros de la familia como Terelu Campos, José María Almoguera o Carmen Borrego, quienes han compartido aspectos personales en programas y revistas. Sin embargo, la decisión de anunciar el embarazo a través de una exclusiva en televisión marcó un cambio respecto a su postura previa.

Las tensiones entre los miembros de la familia Campos han coincidido con la aparición de nuevos conflictos, detalló la prensa. Ha trascendido la próxima publicación de las memorias de Edmundo Arrocet bajo el título “Teresita se quiere casar”. La portada, comentada en el programa ‘Fiesta’, fue descrita como peculiar. Ante las nuevas preguntas, Carmen Borrego manifestó: “Todo me parece fenomenal. No puedo hablar de lo que no sé. Cada uno puede hacer lo que quiera teniendo en cuenta que las herederas del nombre y los derechos de imagen de mi madre somos nosotras. Mientras que esté dentro de la ley, ¿qué problema hay?”. Borrego remató reafirmando su postura de no opinar sobre el tema: “No voy a opinar, no voy a opinar”, evitando posicionarse sobre la obra del exnovio de su madre, según puntualizó el medio.

La noticia del segundo embarazo de Alejandra Rubio y el modo en que fue comunicada ha evidenciado divisiones en el seno de la familia, así como posturas contrapuestas sobre la gestión pública de su intimidad. Tanto Borrego como Almoguera prefirieron distanciarse emocionalmente del anuncio. Mientras tanto, el entorno familiar mantiene varios focos de atención mediática y diferencias internas, reflejando las complejas relaciones que atraviesan los miembros de la familia Campos en la actualidad, conforme se desprende de la información recogida en medios especializados.

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