Las recientes operaciones militares israelíes en el sur de Líbano han dejado un saldo de casi 1.040 personas fallecidas y alrededor de 2.900 heridas desde el 2 de marzo, según cifras difundidas por el Gobierno libanés, que también informa de al menos diez muertos y 90 heridos sólo en las últimas 24 horas. La ofensiva, lanzada tras el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha provocado además el desplazamiento forzado de más de un millón de personas, de acuerdo a datos de la Unidad de Riesgos y Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros libanés publicados hace una semana, cifra que, según diversas fuentes, podría estar en aumento a medida que avanza el conflicto.

Tal como reportó el medio que recoge estas declaraciones, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha criticado públicamente los ataques que el ejército israelí ha dirigido contra la infraestructura civil en la región, señalando que afectan especialmente a los puentes que cruzan el río Litani, una zona considerada de separación entre el sur y el resto del Líbano. Lahbib expresó: "Condeno los ataques contra infraestructuras críticas en todo Oriente Próximo, incluidos los puentes en Líbano. Atacar la infraestructura civil viola el Derecho Internacional humanitario", manifestación que realizó a través de sus redes sociales.

Según la información publicada por la agencia, la funcionaria de la Comisión Europea subrayó que la continuación de este ciclo de violencia está "profundizando el sufrimiento" en la región y abogó por la urgente reanudación de los contactos diplomáticos para avanzar hacia una "solución política" capaz de frenar la guerra en Oriente Próximo. Lahbib sostuvo: "Necesitamos una solución política", reclamando así que los gobiernos implicados retomen las negociaciones de paz interrumpidas.

Por otra parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó que tanto él como el jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu, ordenaron la destrucción inmediata de todos los puentes sobre el río Litani con el argumento de que estos habrían sido utilizados para actividades atribuidas a Hezbolá, como el tránsito de combatientes y armas hacia zonas limítrofes con Israel. En ese mismo comunicado, citado por la fuente, Katz indicó que dio instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel para incrementar la demolición de viviendas en la línea de contacto dentro del territorio libanés, siguiendo un modelo empleado previamente en enclaves como Beit Hanun y Rafá, ubicados en la Franja de Gaza y actualmente bajo control israelí.

La escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá se desencadenó a principios de mes, después de que el grupo chií lanzara cohetes al territorio israelí. Esta acción fue calificada como represalia tras la muerte del líder supremo iraní ocurrida días antes, evento que generó tensión adicional en toda la región y motivó la respuesta militar israelí contra objetivos considerados estratégicos en territorio libanés.

Según las fuentes citadas por el medio, este contexto ha llevado a una crisis humanitaria, con grandes daños en infraestructuras esenciales, especialmente las vinculadas al transporte y la comunicación, y una presión creciente sobre la población civil que enfrenta desplazamientos, destrucción de viviendas y servicios interrumpidos. Las autoridades libanesas insisten en que el número de desplazados podría seguir aumentando, amplificando el reto logístico y sanitario en las áreas afectadas.

En sus intervenciones públicas, la comisaria Lahbib reiteró que la destrucción de infraestructuras civiles representa una violación al Derecho Internacional humanitario. También enfatizó la necesidad de volver al diálogo político, considerando que solo la vía diplomática puede generar avances sostenibles para la seguridad y la estabilidad en la zona. La Unión Europea, mediante su representación en esta crisis, ha reiterado su postura de condenar las acciones que afectan de manera directa a la infraestructura y a la población civil, así como su disposición a colaborar en la búsqueda de una salida negociada al conflicto.

El conflicto en frontera entre Líbano e Israel se ha traducido en ataques continuos de ambos bandos, el agravamiento de la situación de seguridad y el empeoramiento progresivo de las condiciones de vida de la población libanesa, tal como reflejan los balances divulgados por la Unidad de Riesgos y Desastres. Los daños materiales sobre el terreno agravan las dificultades para quienes han tenido que dejar sus hogares y buscar refugio en zonas menos expuestas a la violencia.

Diversas voces dentro de la comunidad internacional muestran preocupación por las consecuencias de la destrucción de puentes y otras infraestructuras en el sur de Líbano, que no sólo dificulta la vida cotidiana de la población, sino que limita la movilidad para la ayuda humanitaria y el abastecimiento de bienes básicos.

Según consignó la fuente citada, las condiciones actuales han motivado nuevas llamadas de organismos internacionales y gobiernos europeos a favor del alto el fuego y la apertura de nuevas negociaciones de paz entre las partes enfrentadas, subrayando que la espiral de ataques y represalias alimenta un escenario de emergencia humanitaria. La demanda de una solución política y el inmediato cese de acciones militares sobre objetivos civiles se presenta como la vía defendida por la mayoría de los representantes europeos ante el conflicto en la región.