Aumentan a cerca de 690 los palestinos muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego en Gaza

La recuperación de 756 cuerpos en áreas donde las tropas israelíes se retiraron tras el acuerdo de alto el fuego subraya la gravedad de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Según informaron las autoridades gazatíes citadas por el Ministerio de Sanidad, este hallazgo eleva el balance de víctimas mortales documentadas a 687 desde el inicio de la tregua entre Israel y Hamás, mientras que el número de heridos asciende a 1.845, de los cuales nueve fallecidos y 30 heridos corresponden solo a las últimas 24 horas, de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Sanidad y recogido por diversos medios.

El medio que publicó esta información destaca que estos datos reflejan la difícil situación en Gaza, a pesar de la entrada en vigor del cese al fuego impulsado en octubre de 2025 tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) basado en una propuesta de Estados Unidos. Las autoridades gazatíes, bajo control del grupo islamista Hamás, han advertido que la cifra real de víctimas podría ser mayor, ya que aún existen cuerpos entre los escombros y en las calles, imposibilitando una contabilización precisa.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los atentados perpetrados en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que provocaron la muerte de aproximadamente 1.200 personas y el secuestro de unas 250, las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Sanidad gazatí señalan el fallecimiento de 72.263 personas y 171.944 heridos en el enclave palestino, reportó el medio. Las fuentes gazatíes insisten en la existencia de víctimas aún sin localizar, lo que dificulta establecer un balance definitivo.

Por otra parte, el Ejército israelí ha dado a conocer que, durante la jornada del domingo, llevó a cabo un ataque contra lo que describió como “un escuadrón de terroristas de la organización terrorista Hamás que iba a bordo de una camioneta” en el centro de Gaza. Según la declaración citada por el medio, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron haber respondido “inmediatamente después de la identificación” y haber logrado eliminar a los miembros armados de Hamás “para eliminar una amenaza a nuestras fuerzas”. Además, Israel ha subrayado que adoptó medidas destinadas a “reducir la posibilidad de dañar a civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observación aérea e información de Inteligencia adicional”, según detalló la misma fuente.

La operación militar israelí se enmarca en el despliegue de tropas “en línea con el acuerdo” alcanzado en octubre de 2025 y, según declaró el ejército, “seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata” en la zona, consignó el medio. Mientras tanto, la coyuntura humanitaria se mantiene crítica en medio de la escasez de recursos básicos y la persistencia de graves daños en infraestructuras.

De esta manera, las autoridades locales y entidades humanitarias continúan alertando sobre la magnitud de la emergencia y advierten que la suma de fallecimientos podría aumentar en la medida que se desarrollen nuevas tareas de rescate y retiro de escombros, informó el medio. La situación sigue siendo objeto de preocupación internacional mientras se mantienen los esfuerzos diplomáticos por alcanzar una paz duradera en la región.