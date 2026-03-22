Trump y Merz comentan por teléfono la situación en Irán y Ucrania

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha mantenido una conversación por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la situación en Irán, Israel y Ucrania, según reveló hoy el mandatario alemán en redes sociales.

La conversación llega más de tres semanas después del inicio de la guerra contra Irán y la negativa de Alemania a participar en la acción militar iniciada por Estados Unidos e Israel.

"Esta tarde he conversado con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la situación en Irán, Israel y Ucrania. Acordamos mantener un contacto estrecho. Nuestro intercambio de pareceres continuará pronto", ha escrito Trump.

Este viernes, en un acto de cierre de campaña por la elecciones regionales en Renania-Palatinado, en Bad Dürkheim, el conservador Merz anunció una conversación con Trump este fin de semana y observó que "no está precisamente muy contento conmigo en este momento".

Durante días, Trump presionó enormemente a los socios de la alianza militar OTAN para que ayudaran a asegurar el tráfico en el estrecho de Ormuz, crucial para el transporte de petróleo, pero recibió una serie de negativas, incluida la de Merz.

El presidente estadounidense calificó dichos rechazos de "error garrafal". El senador estadounidense Lindsey Graham, un confidente cercano del presidente, escribió también en X que habló con Trump al respecto y que nunca lo había oído tan enfadado.

En el acto de Bad Dürkheim, Merz sostuvo que, a pesar de las diferencias de opinión, seguirá trabajando por mantener buenas relaciones con Estados Unidos: "No quiero renunciar a esta cooperación transatlántica".