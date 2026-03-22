'Therese' mantiene a Canarias en aviso este lunes y deja cielos nubosos y nieve en el nordeste peninsular

El impacto de la borrasca ‘Therese’ no solo se ha hecho sentir en los archipiélagos, sino que también ha provocado nevadas en las cotas más altas de los Pirineos, según detalló la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La alerta emitida por las autoridades incluye un aviso amarillo por lluvias intensas en Canarias, en especial en las islas de mayor altitud, donde las precipitaciones pueden llegar acompañadas de tormenta e, incluso, granizo de forma puntual.

De acuerdo con la información difundida por la Aemet, durante la primera mitad de la jornada del lunes, el nordeste peninsular presenta cielos nubosos y episodios de nieve en las zonas ubicadas por encima de los 1.400-1.600 metros en el Pirineo. En la vertiente cantábrica, se ha registrado nubosidad baja en las primeras horas del día, mientras que por la tarde las nubes se desplazarán hacia la vertiente mediterránea y el área de Baleares, donde existe la posibilidad de lluvias débiles. En el resto de la Península, el cielo se mantiene con pocas nubes o totalmente despejado, aunque aparecen bandas de nubes altas, y se reportan nieblas y brumas matinales en áreas como el Cantábrico y los Pirineos.

Las temperaturas máximas han experimentado un descenso en la meseta norte, Baleares, el este y el nordeste peninsular, según consignó la Aemet. En contraste, las regiones del sur y el suroeste peninsular presentan un aumento de las máximas, con Sevilla registrando temperaturas cercanas a los 25℃, y Córdoba, Huelva o Badajoz aproximándose a los 23℃. Las mínimas, por su parte, aumentan en el este y nordeste peninsular, así como en Baleares, pero descienden en la mitad oeste de la Península. En zonas altas de los principales sistemas montañosos del norte, se han detectado heladas puntuales y débiles.

El medio Aemet reportó que, en el caso de Canarias, las previsiones meteorológicas apuntan a pocos cambios sustanciales. El archipiélago permanece en aviso amarillo y las lluvias más intensas afectan especialmente a las islas de mayor relieve. Se han observado chubascos acompañados de tormenta y, por momentos, granizo en determinadas zonas, situación que mantiene la atención de los servicios de emergencia locales.

Por su parte, el viento ha tenido comportamientos diversos en función de la región. Predomina el viento de componente norte sobre la Península, con intensidad floja en la mayoría del interior. En el valle del Ebro se ha registrado cierzo moderado, destacando la posibilidad de rachas muy fuertes durante la madrugada y primeras horas en los prelitorales de Tarragona. El litoral oeste gallego ha estado expuesto a vientos de moderada intensidad, y en el área del Ampurdán se han presentado fases de viento fuerte con rachas notables. También en los litorales mediterráneos, Alborán, norte y noroeste, se ha impuesto el viento de componente este y nordeste, con fuerza moderada. En Canarias, se esperan vientos del suroeste de carácter moderado que tenderán a amainar con el transcurso del día, girando hacia componente sur.

En relación a la nubosidad, la Península Ibérica ha vivido una jornada con diferentes fenómenos asociados. Mientras el nordeste y la vertiente cantábrica han permanecido bajo nubes bajas durante la mañana, el traslado de la inestabilidad hacia el área mediterránea y Baleares ha incrementado la incertidumbre sobre la aparición de precipitaciones durante la segunda mitad del día. Algunas zonas han experimentado presencia de nubes altas, sin que esto implique riesgos de lluvias generalizadas fuera de las áreas anteriormente mencionadas.

Tal como publicó la Agencia Estatal de Meteorología, la distribución de las temperaturas mínimas y máximas evidencia un diferencial térmico relevante entre el norte y sur peninsular, propiciando heladas débiles en áreas de montaña, mientras que en las regiones más meridionales se registran valores elevadamente superiores para la temporada. Este cambio de temperaturas coincide con la llegada de la masa fría procedente de la borrasca, lo que ha propiciado la aparición de nieve en cotas elevadas, especialmente en los Pirineos.

El pronóstico oficial subraya una atención especial sobre los efectos combinados de la humedad y el frío, especialmente en las regiones donde se prevén heladas y nevadas, mientras que las lluvias intensas y los posibles episodios de granizo se concentran principalmente en las islas Canarias. La Aemet mantiene actualizado el nivel de alerta y recomienda seguir las instrucciones de protección civil ante cualquier posibilidad de agravamiento de las condiciones atmosféricas, según informó el organismo estatal.