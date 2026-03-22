Renfe prepara una oferta para entrar en la línea regional entre París y Lyon

La región de Borgoña-Franco Condado ha abierto un proceso destinado a estimular la competencia en la línea ferroviaria entre París, Dijon y Lyon, después de que un primer lote correspondiente a este trayecto se adjudicara a la operadora estatal francesa, SNCF, sin rivales en firme. De acuerdo con la información de Europa Press, este nuevo escenario representa una oportunidad para Renfe, que hasta ahora solo ha logrado operar en el segmento de alta velocidad francés y busca con este movimiento ampliar su presencia en el mercado regional.

Según publicó Europa Press, la compañía española ha iniciado los trámites necesarios para participar en el concurso público previsto para la explotación de la línea ferroviaria que conecta la capital francesa, Dijon y Lyon. Se trata de un proceso ligado a la liberalización progresiva de los servicios públicos ferroviarios en Francia. La licitación anterior, que alcanzaba un valor cercano a los 1.000 millones de euros por un periodo de diez años, se resolvió a favor de la SNCF. La consultora Alenium, que asesoró a la administración francesa en aquel procedimiento, calculó el alcance económico del lote, lo que permite estimar que el nuevo concurso al que aspira Renfe podría situarse en una cifra similar.

Renfe espera con este paso poder establecer operaciones ferroviarias en París, ciudad en la que preveía iniciarlas en 2024. Sin embargo, problemas relacionados con la homologación de sus trenes y las dificultades reportadas por la empresa por parte de las autoridades francesas han retrasado el objetivo, por lo menos hasta 2028. Al no haber accedido todavía a la capital francesa a través de la alta velocidad, la apertura de la licitación de la línea regional París-Dijon-Lyon ofrece una alternativa relevante para la empresa ferroviaria española.

Para preparar su oferta, según detalló Europa Press, Renfe ha establecido varios contratos estratégicos: uno con KPMG para asesoría financiera, uno con la consultora Ingerop3 para recibir asistencia técnica y otro con Orange Business Digital para el suministro de datos de movilidad específicos del trayecto entre París y Lyon. Estos acuerdos forman parte de la ofensiva de la compañía para optimizar su propuesta de cara al proceso de adjudicación.

El calendario fijado para la licitación contempla que el 13 de abril culmine el plazo para la presentación de la oferta inicial. La fase siguiente prevé la entrega de una oferta intermedia antes de junio y una oferta final antes de finalizar el año. El contrato se atribuiría en el segundo semestre de 2027 y, según la programación trasladada por Europa Press, las operaciones comenzarían entre 2029 y 2030.

El interés de Renfe por el mercado francés se enmarca en una estrategia de diversificación internacional que busca salir del segmento exclusivo de alta velocidad y acceder a la operación de servicios regionales. Hasta la fecha, aparte de las operaciones directas en Francia y Arabia Saudí, Renfe mantiene actividad en República Checa, Eslovaquia y Polonia mediante su participación en Leo Express, y en Italia a través de su participada Arenaways.

En relación a concursos anteriores, Renfe ya manifestó su interés por el segmento regional cuando se presentó al primer concurso en la región de Alta Francia, cuyo resultado también favoreció a la SNCF. Quedan aún tres lotes pendientes de licitación en esa misma región, lo que abre más opciones para la operadora española en territorio francés.

Este proceso de internacionalización responde a los retos y oportunidades que surgen de la apertura del mercado ferroviario en Europa. La incursión de Renfe en nuevos mercados se produce tanto a través de licitaciones directas como mediante participaciones en operadoras regionales, integrando experiencias y capacidades adquiridas en el desarrollo de servicios convencionales y de alta velocidad.

El próximo concurso público para el recorrido París-Dijon-Lyon constituye, según artículo de Europa Press, una posible puerta de ingreso a uno de los principales ejes ferroviarios de Francia para Renfe, empresa que sigue adaptando su estrategia y recursos ante las condiciones y exigencias del mercado ferroviario francés y del resto de Europa.