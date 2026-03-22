Primeras palabras de Paloma Lago tras estrenarse como abuela: "Estoy feliz"

Javier García y Eugenia Gil dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado 5 de marzo en Madrid, un acontecimiento que marcó la llegada del primer nieto tanto para Paloma Lago como para el abuelo Javier García. Según publicó 'Libertad Digital', el nacimiento se produjo después de un parto "largo y tedioso", con el bebé pesando 4,100 kilogramos. Este hecho familiar ha cambiado la rutina de la reconocida presentadora, quien, a pesar de haber optado por no hacer declaraciones públicas, se enfrenta ahora a frecuentes preguntas sobre este nuevo capítulo en su vida.

De acuerdo con 'Libertad Digital', el nombre del recién nacido sigue la tradición familiar, ya que ha recibido el mismo nombre que su padre y su abuelo paterno, Javier. Los padres compartieron públicamente la noticia del nacimiento y la felicidad que sienten a través de sus redes sociales, donde publicaron una imagen del bebé acompañada de la frase: "Para enseñarnos lo que es el amor más brutal e incondicional que se puede sentir en la vida". Posteriormente, Paloma Lago expresó su agradecimiento a través de un mensaje: "Gracias, Dios mío".

El anuncio del embarazo se realizó mediante una entrevista exclusiva en la revista '¡Hola!', en la que Javier García y Eugenia Gil describieron la reacción de los abuelos al enterarse de la noticia. "Mi padre está muy ilusionado, se emocionó mucho cuando le dijimos que se iba a llamar Javier como él. Su primer nieto. Es el primer nieto para los dos, para mi padre y para mi madre, Paloma Lago, están los dos en una nube", detalló la pareja según recogió 'Libertad Digital'.

El medio 'Libertad Digital' señaló que Paloma Lago, quien ha mantenido un perfil discreto en los últimos tiempos y ha evitado los focos mediáticos, no ha podido ocultar la emoción que le produce convertirse en abuela. Pese a no querer responder a preguntas en público sobre cómo afronta este momento, su entorno asegura que tanto ella como el abuelo viven con intensidad este proceso de adaptación a la nueva dinámica familiar.

La llegada del primer nieto supone para Paloma Lago un acontecimiento que se suma a su recorrido personal como madre y como figura pública, pero adopta una dimensión especial dentro del círculo familiar. Amigos y allegados han confirmado a los medios que el nacimiento del pequeño ha supuesto una experiencia transformadora para la presentadora y su entorno, quienes manifiestan una profunda alegría y orgullo ante la nueva generación de la familia García.

El nacimiento, que se produjo en la capital española tras una espera considerable, ha mantenido a la familia en el centro de las conversaciones mediáticas, aunque la privacidad sigue siendo prioridad para los protagonistas, según han explicado en repetidas oportunidades a los periodistas. Tanto la actitud de Paloma Lago como los mensajes difundidos por la pareja progenitora en redes han reforzado la imagen de una familia unida y centrada en la vivencia de este momento.

De acuerdo con las informaciones recogidas por 'Libertad Digital' y la entrevista en '¡Hola!', la tradicional elección del nombre y la implicación emocional de los abuelos han sido elementos destacados por la familia al compartir esta noticia, reflejando la importancia que otorgan a sus raíces y vínculos familiares.

El entorno cercano a Paloma Lago ha recalcado que la presentadora y el abuelo se mantienen "en una nube", experimentando cada etapa de esta nueva relación con notable dedicación y entusiasmo, según difundió 'Libertad Digital'. El bebé, que se encuentra bien de salud tras el parto, se ha convertido en el centro de atención y motivo de celebración para toda la familia García.

En este contexto, tanto el círculo íntimo de Paloma Lago como sus seguidores han mostrado interés por cómo la presentadora encara este nuevo desafío personal. La noticia del nacimiento y los detalles compartidos por los padres a través de diferentes medios han permitido conocer la experiencia familiar desde una perspectiva cercana, mientras la familia permanece enfocada en el cuidado y disfrute de su primer nieto.