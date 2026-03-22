Minsait destaca la Inteligencia Artificial como "palanca estratégica de negocio" en el sector del retail

Luis Flores, director digital de Gioseppo, detalló durante el Retail Forum 2026 en Madrid que la modernización de los procesos y la relación con el cliente final requiere comprender en profundidad el contexto y las necesidades del consumidor. Según informó Europa Press, Flores señaló que el principal desafío para el sector retail consiste en “aprender del cliente y entenderle para generar conversaciones y respuestas”, idea que se posicionó como eje en el panel sobre ‘Retail omnicanal impulsado por IA: conectando datos y canales’.

La directora de retail, consumo y farma de Minsait, Arancha Pérez-Navarro, explicó que la Inteligencia Artificial ha dejado de ser una herramienta experimental para convertirse en una “palanca estratégica de negocio” dentro del sector, según publicó Europa Press. La ejecutiva participó en la decimocuarta edición del evento, celebrada en Ifema y en la que se reunieron más de 120 ponentes, 80 proveedores tecnológicos y 1.500 asistentes vinculados a retailers y marcas relevantes. Durante su intervención, Pérez-Navarro remarcó la relevancia de interconectar datos con todos los canales y, a partir de ellos, tomar decisiones que contribuyan a generar impacto en las operaciones y la relación con el cliente, tal como detalló Minsait en un comunicado.

Flores, en representación de una empresa española dedicada al calzado y complementos, repasó la evolución del sector al indicar que, mientras años atrás las compañías debían optar entre abrir una tienda en línea o sumarse a un ‘marketplace’, actualmente el desafío radica en administrar decisiones inteligentes sobre cuándo y cómo llegar al cliente. Para Flores, crear una “visión única hacia el cliente” tras superar la dispersión de datos es crucial, y para lograrlo Minsait estructura su labor en cuatro ejes: integración de todas las fuentes, identificación del cliente, segmentación y conexión de herramientas tecnológicas, informó Europa Press.

Pérez-Navarro indicó que “no hay IA sin dato estructurado”, destacando que la integración de fuentes resulta la base para cualquier desarrollo tecnológico de este tipo. Añadió que el objetivo es lograr una “experiencia inteligente”, mejorar el impacto en el negocio y aumentar la fidelización de los compradores, consignó Europa Press. Desde la perspectiva de Flores, conectar tiendas físicas, comercio electrónico y ‘marketplace’ facilita que las compañías adapten su oferta y atención a cada segmento de público en tiempo real.

En el mismo panel se abordaron los principales usos de la Inteligencia Artificial en el entorno del retail, donde el paso de consultas simples a interacciones conversacionales abre nuevas posibilidades para la atención al cliente. Flores puntualizó que las herramientas de automatización de marketing permiten disponer de especialistas virtuales para cada producto. Consideró necesario que el asesoramiento vaya más allá del catálogo, respondiendo con propuestas personalizadas, como recomendaciones de estilo que interpreten el contexto específico del consumidor.

La vocera de Minsait expuso cinco principios para transformar los proyectos piloto de Inteligencia Artificial en capacidades estratégicas plenamente integradas en las empresas. Sostuvo que todo debe empezar por el negocio y no únicamente por la tecnología, para identificar casos de uso con impacto cuantificable en eficiencia, ingresos o experiencia del consumidor. Detalló que las compañías deben construir plataformas y arquitecturas escalables, prestar atención al cumplimiento de la normativa europea sobre IA y fomentar la adaptación en los equipos. Subrayó la importancia de acompañar a las personas durante la adopción de las nuevas soluciones, pues sin ese paso no es posible alcanzar un nivel de industrialización real para estas tecnologías.

A juicio de Pérez-Navarro, la medición constante del impacto y el aseguramiento de la escalabilidad marcan la diferencia en la integración de la IA. Flores coincidió en que traducir los objetivos tecnológicos a los planes estratégicos y comunicar los casos de éxito en lenguaje específico para cada área empresarial contribuye a que la IA logre insertarse en el núcleo de la actividad de las compañías, según detalló Europa Press.