Agencias

Los talibanes acusan a Pakistán de matar a un civil y de seguir violando la tregua

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Kabul, 22 mar (EFE).- Los talibanes acusaron a Pakistán este domingo de matar a un civil y de herir a una mujer, mientras denuncian junto a los residentes locales que las fuerzas paquistaníes siguen con disparos de mortero y cohetes de forma diaria durante la teórica tregua que concluye en la medianoche de mañana lunes.

"Hoy domingo, cuarto día del Eid (final del Ramadán), aproximadamente a las 9:30 hora local (5:00 GMT), el régimen militar paquistaní disparó proyectiles de mortero en Kunar (provincia fronteriza del este del país)", declaró el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, a través de la red social X.

El comunicado añade que, como consecuencia del ataque, "una mujer resultó herida y un civil perdió la vida".

El régimen de Kabul informó ayer sábado de la muerte de una madre y su hijo de 4 años en ataques paquistaníes contra civiles el pasado jueves, y alertó de que las fuerzas de Islamabad disparaban desde posiciones elevadas contra los vehículos que circulaban por la carretera principal. Horas después, el Gobierno paquistaní negó haber incumplido la tregua temporal.

En los ataques pakistaníes, según cifran los talibanes, 408 personas murieron y 265 resultaron heridas, mientras la UNAMA mantiene un recuento independiente, aún en actualización, que sitúa los fallecidos en más de 143. EFE

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