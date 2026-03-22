Los socialistas conservan París en la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas

Emmanuel Grégoire asumirá la alcaldía de París tras recibir un respaldo cercano al 50% en la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, superando ampliamente a la exministra conservadora Rachida Dati, quien obtuvo un 39% de los sufragios, y a la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, que se situó en el 9,9%. Según consignó el medio BFMTV, dichos resultados reflejan el apoyo a la continuidad de la línea política socialista en la capital, consolidada a través de una coalición de izquierdas.

De acuerdo con lo publicado por BFMTV y Le Figaro, Grégoire destacó tras las proyecciones electorales que “París ha decidido mantenerse fiel a su historia”, mientras Anne Hidalgo, la actual alcaldesa saliente, calificó la victoria como significativa para la izquierda, en un contexto marcado por el avance de la extrema derecha en otras regiones del país. Hidalgo, originaria de Cádiz, celebró la resistencia parisina a ese fenómeno. Por su parte, la conservadora Rachida Dati reconoció la derrota y expresó: “No he logrado convencer a la gente de que el cambio era posible y necesario”. Dati sumó que el nuevo equipo de gobierno debe escuchar las expectativas de cambio manifestadas por miles de parisinos, según las declaraciones recogidas por BFMTV.

Las municipales francesas de este domingo mostraron panoramas contrastantes en varias ciudades. En El Havre, el ex primer ministro Édouard Philippe asegurará su reelección como alcalde al lograr el 47,71% de los votos, por delante del comunista Jean-Paul Lecoq, quien alcanzó el 41,17%, y el candidato de extrema derecha Franck Keller, que obtuvo el 11,12%, de acuerdo con el estudio Elabe-Berger Levrault citado por RMC y Le Figaro. Philippe manifestó su agradecimiento diciendo: “La confianza del pueblo de Le Havre me honra”. Analistas y medios sugieren que Philippe podría postularse como candidato presidencial en 2027, a la luz de su creciente perfil político.

En Marsella, los resultados indican que Benoît Payan seguirá al frente del ayuntamiento, al lograr el 54% de los votos con una alianza de izquierda sin La Francia Insumisa. El candidato de la Agrupación Nacional, Franck Allisio, alcanzó el 40,4%, mientras la representante de Los Republicanos, Martine Vassal, se ubicó en el 4,8%. BFMTV detalló también la situación en Niza, donde Éric Ciotti (Unión de Demócratas por la República-Agrupación Nacional) se impuso con un 46,2%, superando al alcalde saliente Christian Estrosi (Horizontes), quien sumó el 38,1%. En este municipio, la candidata de la izquierda Juliette Chesnel-Le Roux obtuvo el 15,7% de los votos.

Lyon es otro de los centros urbanos donde se mantendrá la política actual. Según cifras de Ipsos BVA e Ifop-Fiducial citadas por Le Figaro, el ecologista Grégory Doucet conserva la alcaldía respaldado por el 53% del electorado, frente al independiente Jean-Michel Aulas, apoyado por el centro-derecha, que reunió el 46%.

Estas victorias y derrotas han tenido repercusiones inmediatas en el debate interno de la izquierda francesa. Olivier Faure, líder del Partido Socialista Francés, criticó a La Francia Insumisa tras la pérdida de alcaldías socialistas en Brest y Clermont-Ferrand, donde los candidatos se aliaron con LFI. De acuerdo con Le Figaro, Faure señaló que “la provocación escandalosa, la incitación indiscriminada al conflicto y los estallidos antisemitas no conducen a ninguna parte”. El dirigente socialista hizo un llamado a la unidad de la izquierda en torno a principios claros y a evitar seguir políticas que, a su juicio, fomentan la división.

Mientras tanto, Manuel Bompard, coordinador nacional de LFI, mostró satisfacción por el avance y la consolidación de sus candidatos a nivel nacional. Según reportó BFMTV, Bompard afirmó que la movilización conseguida constituye una verdadera demostración de fuerza política decisiva de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Bompard sostuvo que “la nueva Francia puede barrer con (el presidente Emmanuel) Macron y sus desastrosas políticas”.

En la Agrupación Nacional, el vicepresidente Sébastien Chenu puso en relieve los resultados obtenidos por su organización, que multiplicó por 13 el número de cargos municipales electos. “Hemos obtenido una cosecha increíble”, declaró, citado por TF1.

El bloque centrista y conservador también sumó apoyos relevantes tras unir fuerzas en varios territorios. Al respecto, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, remarcó la necesidad de presentar un único candidato de la derecha y el centro para las presidenciales de 2027. BFMTV recogió sus palabras al señalar que en Tourcoing, donde se logró la victoria con una coalición unificada, el resultado evidencia la efectividad de la estrategia de unidad y abrió la posibilidad de sumar incluso a sectores de la izquierda republicana que rechacen a La Francia Insumisa.

Tal como han detallado los distintos medios franceses, estas elecciones municipales han configurado un mapa político diverso en Francia, con París como bastión socialista bajo una nueva administración, y un escenario nacional caracterizado por la competición entre fuerzas de izquierda, centro-derecha y extrema derecha, cada una con avances y retrocesos significativos.