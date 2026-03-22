El Rey Felipe VI acepta la Presidencia de Honor del VI Centenario del Título de Ciudad de Huete

El Ayuntamiento de Huete ha subrayado el “enorme gesto” que representa la decisión de la Casa Real al respaldar institucionalmente el VI Centenario del Título de Ciudad para esta localidad, cuyo aniversario se conmemorará en 2028 y que, según la administración local, dará una mayor proyección a los actos programados. Tal como consignó el Ayuntamiento a través de un comunicado, este respaldo se oficializa tras la aceptación por parte del Rey Felipe VI de la Presidencia de Honor de los eventos conmemorativos.

De acuerdo con el comunicado municipal y la información difundida este miércoles, la Casa Real formalizó la aceptación de la Presidencia de Honor mediante una credencial que se expidió en el Palacio de la Zarzuela, fechada el 5 de febrero de 2026. El documento fue enviado al alcalde de Huete, Fran Doménech, firmado por el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino. Según detalló el medio local, en esta comunicación oficial se especifica que el monarca ha demostrado su disposición a asumir la Presidencia de Honor para los actos conmemorativos que tendrán lugar dentro de dos años.

El VI Centenario del Título de Ciudad marcará los seis siglos transcurridos desde que Huete obtuvo dicho estatus, un hecho que el Consistorio ha calificado como de especial relevancia histórica para el municipio. El respaldo por parte de la Casa Real se interpreta como un apoyo institucional significativo y se espera que refuerce el prestigio y la visibilidad de las actividades previstas, según lo indicado por el propio Ayuntamiento en su nota pública.

La corporación municipal ha anunciado que, en fechas próximas, dará a conocer más detalles sobre la programación de las celebraciones que pondrán en valor el aniversario. El Consistorio considera que el apoyo del Rey Felipe VI consolidará la relevancia social y cultural de la efeméride tanto a nivel local como en la proyección externa de la ciudad.

Según publicó el Ayuntamiento, la credencial remitida desde la Casa de Su Majestad el Rey refleja el compromiso institucional de la Corona con las iniciativas culturales e históricas de las entidades locales. El propio alcalde, Fran Doménech, recibió oficialmente la documentación acreditativa, como relató la administración local, quien se mostró satisfecha por el respaldo recibido.

El Ayuntamiento también destacó que la Presidencia de Honor se traduce en un reconocimiento al valor histórico de Huete, que en 2028 celebrará seis siglos desde la concesión de su Título de Ciudad. En palabras del propio Consistorio, este gesto sienta las bases para la organización de una conmemoración de alcance relevante que fortalecerá la identidad y el legado histórico del municipio.

El VI Centenario, que se celebrará en 2028, contará así con la participación activa de la Casa Real en calidad de honor, un hecho que, según las fuentes municipales recogidas por el Ayuntamiento, constituye un motivo de orgullo para residentes y organización. Esta vinculación institucional se considera fundamental para proyectar el evento más allá del ámbito provincial, resaltando la trascendencia del aniversario en la historia de Huete.

La administración local se comprometió a informar próximamente sobre la agenda de actividades, actos públicos y eventos culturales incluidos en la conmemoración. Según el comunicado del Consistorio, la celebración de los seiscientos años del Título de Ciudad incluirá propuestas de carácter histórico y social que destacarán a Huete como referente en la puesta en valor de su patrimonio.

La información difundida por el Ayuntamiento hace hincapié en el impacto que el respaldo de la Casa Real tendrá para el municipio, que afrontará la efeméride con el apoyo institucional de la máxima representación del Estado. Como afirmó el propio Consistorio en su comunicado, la Presidencia de Honor asumida por Felipe VI abrirá nuevas posibilidades de difusión y participación en los actos previstos, lo cual, consideran, beneficiará tanto a la ciudadanía como al entorno cultural e histórico de la ciudad.