El FC Barcelona arrolla y el Real Madrid sufre en la Liga F Moeve antes de arrancar su carrusel de Clásicos

El conjunto azulgrana apostó por las rotaciones en su plantilla durante la última jornada de la Liga F Moeve, con vistas al duelo del miércoles, pero mantuvo su efectividad y contundencia goleadora en el Johan Cruyff. Según publicó la agencia EFE, el FC Barcelona firmó una victoria por 7-1 sobre el Athletic Club, resultado que se gestó antes del minuto 60 del partido con un marcador de 5-0, y que consolida su condición de líder de la competencia justo antes de encarar tres compromisos decisivos consecutivos contra el Real Madrid en un periodo de ocho días.

De acuerdo con EFE, el primer enfrentamiento directo entre el Barcelona y el Real Madrid se disputará este miércoles en el estadio Alfredo di Stéfano, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Posteriormente, ambos equipos volverán a encontrarse el domingo en el Clásico liguero, en un contexto en el que el Barça mantiene una distancia de diez puntos respecto al Real Madrid, que permanece como escolta.

La abultada victoria del equipo catalán ante el Athletic Club se definió con dobletes de Claudia Pina y Kika Nazareth. La lista de goleadoras locales se completó con las anotaciones de Salma Paralluelo, Carla Julià Martínez —jugadora joven que participó activamente en el partido— y Sidney Schertenleib. Por el equipo visitante, Daniela Agote marcó el único tanto. EFE detalló que el dominio de las locales fue tal que el resultado quedó prácticamente sentenciado antes de cumplirse la primera hora de juego, lo que permitió al cuerpo técnico introducir varios cambios para dosificar esfuerzos de cara a los Clásicos venideros.

En cambio, el Real Madrid afrontó mayores dificultades para sumar tres puntos en su visita al campo de la SD Eibar. Tal como consignó la agencia EFE, el entrenador Pau Quesada presentó un once lleno de novedades y una de las incorporaciones, Rocío Gálvez, convirtió de cabeza el único gol del encuentro tras un tiro de esquina antes de la media hora. Este marcador se mantuvo pese a los intentos ofensivos del equipo local durante los minutos finales. Según informó EFE, la SD Eibar forzó varias situaciones peligrosas: Sarah Holmgaard despejó un remate bajo la línea, el FVS revisó una posible mano de Bella Andersson y Misa Rodríguez intervino con una atajada decisiva a disparo de Patri Ojeda.

El Real Madrid, a pesar del sufrimiento en los minutos finales del encuentro, conserva el segundo puesto en la tabla y la ventaja de seis puntos sobre la Real Sociedad, que ocupa el tercer lugar. Según EFE, la Real Sociedad también enfrentó un partido reñido durante su victoria por la mínima diferencia frente al Levante UD, equipo que cierra la clasificación. El gol de Klara Cahynova a comienzos de la segunda parte aseguró la diferencia necesaria para que el club vasco mantenga su renta de ocho puntos sobre el Costa Adeje Tenerife, cuarto clasificado.

El equipo tinerfeño, según EFE, dejó atrás la eliminación reciente en la Copa de la Reina al imponerse por 0-1 al DUX Logroño gracias a un tanto de Aleksandra Zaremba. Esta victoria le permite al Costa Adeje Tenerife no perder la estela de la Real Sociedad en la batalla por los puestos altos.

En la parte media de la tabla, el Sevilla FC vio cortada su secuencia positiva de cuatro victorias consecutivas tras caer por 1-5 ante el FC Badalona Women en el estadio Jesús Navas. La derrota deja al conjunto sevillista prácticamente sin posibilidades de aspirar a la tercera posición, quedando a once puntos de esa plaza. De acuerdo con EFE, este resultado benefició al Atlético de Madrid, que recortó distancias tras vencer por 1-2 al Alhama CF El Pozo, penúltimo clasificado. El triunfo colchonero se gestó con una remontada culminada por Rosa Otermín en el minuto 101, según reflejó la propia crónica de EFE.

El fin de semana liguero también tuvo como resultado el empate a un gol entre el Madrid CFF y el RCD Espanyol. Para cerrar la jornada, restaba el partido de este lunes entre el Granada CF y el Deportivo ABANCA, destacó la agencia EFE en su repaso de la vigesimotercera fecha de la Liga F Moeve.

A lo largo de esta jornada, el Barcelona llega en plenitud al arranque de la serie de Clásicos frente al Real Madrid, mientras que el equipo blanco encara la exigente agenda tras una ajustada victoria en Liga, contexto que agrega interés y presión a los próximos duelos directos entre ambos conjuntos, según el análisis de la fuente citada.