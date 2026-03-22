Convocadas concentraciones el 23 de marzo en los centros de trabajo de Airbus y paros parciales el 24 y el 26

Representantes sindicales han subrayado que el contexto actual en los centros de trabajo de Airbus en España se caracteriza por niveles elevados de actividad, resultados empresariales que han sido catalogados como históricos y expectativas de crecimiento para todas las divisiones de la compañía. En ese escenario, los sindicatos han reclamado que la empresa reconozca la contribución y el esfuerzo de la plantilla. Según consignó el medio, CCOO de Industria, ATP y SIPA han anunciado movilizaciones que incluyen concentraciones para el lunes 23 de marzo a las 12.00 horas en todas las instalaciones de Airbus situadas en territorio español y paros parciales que tendrán lugar el 24 y el 26 del mismo mes, con el objetivo de exigir un aumento acumulado del 9% en los salarios para los años 2026 y 2027.

De acuerdo con la información difundida por los sindicatos y reportada por el medio de referencia, las asambleas informativas desarrolladas el pasado viernes en las plantas de Getafe, Illescas, Albacete, Tablada, Sevilla y Cádiz permitieron recabar el apoyo necesario para lanzar estas medidas de presión, ante lo que denominan un “bloqueo” de la negociación por parte de la dirección de Airbus. En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han señalado que “la falta de voluntad negociadora” de la empresa ha sido determinante para adoptar estas acciones, que buscan presionar a la compañía a fin de lograr lo que consideran una revisión salarial en línea con la evolución del coste de la vida y con los resultados obtenidos por el grupo.

Según detalló el comunicado, la propuesta actual que mantiene la dirección de Airbus ha sido calificada de insuficiente por los sindicatos, quienes consideran que no responde al esfuerzo y compromiso mostrados por el conjunto de trabajadores a lo largo de un periodo de elevada carga de trabajo. El medio informó que, desde el punto de vista sindical, existe la necesidad de alcanzar un acuerdo coherente con el escenario económico y las ganancias empresariales registradas en los últimos ejercicios.

La convocatoria de concentraciones y paros parciales forma parte de una estrategia más amplia para buscar una “revisión justa” de las condiciones laborales y salariales dentro del grupo aeroespacial, detalló la fuente. Las fechas elegidas para estas acciones, 23, 24 y 26 de marzo, se fijaron tras la realización de asambleas en los distintos centros de producción, donde se discutieron alternativas y se recogió la percepción sobre la marcha de las negociaciones y el nivel de disposición al conflicto laboral entre la plantilla.

El medio publicó que los sindicatos insisten en que las movilizaciones son una respuesta directa a una oferta salarial que consideran alejada tanto de la realidad inflacionaria como de la evolución de los beneficios de Airbus. Además, argumentan que la actual coyuntura de elevada demanda y perspectivas positivas para la empresa justifican avanzar en la mejora de las condiciones retributivas.

El comunicado emitido por CCOO de Industria, ATP y SIPA refleja la intención de los sindicatos de prolongar las acciones hasta que la dirección de Airbus presente una propuesta que, a juicio de los representantes de los trabajadores, refleje y valore de manera adecuada la labor de la plantilla y permita recuperar poder adquisitivo en un contexto de máximos históricos en la producción y rentabilidad de la compañía.