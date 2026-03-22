Al menos seis muertos al estrellarse un helicóptero militar qatarí por "un fallo técnico"

El Ministerio de Defensa de Turquía informó que dos empleados de la empresa armamentística turca ASELSAN se cuentan entre las víctimas mortales del accidente de helicóptero ocurrido en aguas territoriales de Qatar, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de una persona desaparecida tras el siniestro. El helicóptero, que era de uso militar, cayó durante una operación rutinaria y, según comunicaron desde Doha, el incidente se produjo debido a “un fallo técnico”. Autoridades turcas y cataríes confirmaron la muerte de seis de los siete ocupantes.

Según consignó el medio de comunicación turco citado en el informe, entre los fallecidos se encuentra un oficial del ejército de Turquía, además de los dos trabajadores de ASELSAN. El Ministerio del Interior de Qatar también reportó el deceso de tres de sus propios militares tras el accidente. Las autoridades qataríes detallaron que la aeronave se estrelló mientras se realizaba una misión considerada parte de las operaciones rutinarias de las fuerzas armadas del país.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por diversos medios internacionales, los equipos de rescate de Qatar mantienen operativos de búsqueda para localizar a la séptima persona, cuya identidad no ha trascendido en los comunicados oficiales. El incidente mantiene en alerta a las autoridades, que han centrado sus esfuerzos en recuperar al desaparecido y esclarecer las circunstancias exactas que condujeron a la caída del helicóptero militar.

El medio oficial de Qatar indicó que el accidente tuvo lugar en un contexto de creciente tensión en la región, ya que el país fue referido como uno de los estados del Golfo que ha enfrentado acciones retaliatorias por parte de Irán desde que Estados Unidos e Israel iniciaran bombardeos contra objetivos iraníes a finales de febrero. Sin embargo, hasta el momento las autoridades cataríes han atribuido el accidente exclusivamente a una falla técnica del aparato, sin que existan indicios públicos de intervención hostil.

La compañía turca ASELSAN, cuyo personal se encontraba entre los ocupantes del helicóptero, es reconocida por su aporte en la fabricación de sistemas electrónicos y de defensa para uso militar. Los fallecidos pertenecían a un equipo cuyas actividades en Qatar estaban alineadas con proyectos de cooperación bilateral en materia de defensa y equipamiento, según datos difundidos por el Ministerio de Defensa turco.

Qatar y Turquía sostienen una alianza estratégica en el ámbito militar y de seguridad, lo que ha impulsado la presencia de personal turco en territorio qatarí tanto en funciones de entrenamiento como de soporte técnico, detalló el medio turco. El accidente ha generado muestras de condolencia de parte de las autoridades de ambos países, y se han anunciado investigaciones paralelas para esclarecer las causas exactas que provocaron el fallo técnico y el posterior accidente del helicóptero.

Reportes oficiales del Ministerio del Interior catarí aseguraron que tanto la identificación de los cuerpos como la localización del desaparecido forman parte de las prioridades de los equipos de emergencia desplegados en la zona donde ocurrió el siniestro. Investigadores militares y expertos técnicos tanto de Turquía como de Qatar participarán en la evaluación de los restos de la aeronave y la recolección de pruebas que permitan determinar la naturaleza precisa de la avería que derivó en la caída del aparato militar.

Hasta el momento, no se han hecho públicas las identidades específicas de todas las víctimas, aunque las autoridades mencionaron la nacionalidad de los fallecidos y su relación profesional o militar con los gobiernos respectivos y la compañía ASELSAN. El suceso ha añadido una nueva preocupación en la región, ya tensa por incidentes recientes y amenazas en materia de seguridad, reportó el medio catarí. Las autoridades insisten en que el siniestro responde a un mal funcionamiento de la aeronave, mientras el desarrollo de los trabajos de búsqueda continúa bajo supervisión militar.