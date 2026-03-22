Al menos cuatro muertos en un ataque israelí sobre un vehículo policial en el centro de Gaza

Al menos cuatro personas han muerto como consecuencia de un ataque israelí contra un vehículo de la Policía en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes palestinas citadas por el diario 'Filastín'.

El Gobierno palestino con sede en Cisjordania ha confirmado el ataque, aunque no ha concretado el número de víctimas.

"Aviones de la ocupación israelí han atacado un vehículo policial en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, mientras se encontraba de servicio, causando varios muertos y heridos", ha publicado el Ministerio del Interior en un comunicado.

El domingo pasado nueve personas murieron y 14 más resultaron heridas en un bombardeo israelí sobre un vehículo de la Policía en Al Zauaida, también en el centro de la Franja de Gaza.