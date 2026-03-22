Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 22 de marzo

La celebración del undécimo aniversario de la tragedia de los Alpes franceses tuvo lugar en El Prat de Llobregat (Barcelona), donde representantes y miembros de la Associació d'Afectats del Vol 4U9525 als Alps, junto con Aena, realizaron un acto conmemorativo en la zona de banderas de la Terminal 2B del aeropuerto. Según detalló Europa Press, la ceremonia contó con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien intervino en homenaje a las víctimas del accidente aéreo.

La jornada de este domingo, 22 de marzo, según informó Europa Press, incluyó una serie de actividades institucionales y conmemorativas programadas en distintos puntos tanto en España como en el extranjero. La agenda informativa abarcó reuniones, homenajes y actos oficiales de relevancia pública. Una de las actividades principales fue el viaje de una delegación del Senado español, encabezada por su presidente, a Santiago de Chile y Asunción (Paraguay). Esta misión respondió a la organización por parte de las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que reunió a representantes de diversas cámaras legislativas de la región para abordar asuntos comunes y estrategias de cooperación.

En el plano nacional, además del homenaje en Barcelona, la ciudad de Torrevieja (Alicante) acogió una concentración en la plaza de la Constitución a las 12:00 horas, donde se realizó un minuto de silencio en memoria de una menor de tres años presuntamente víctima de violencia familiar. El acto, convocado ante el Ayuntamiento de Torrevieja, reunió a autoridades locales y a vecinos afectados por la conmoción generada tras el suceso, según publicó Europa Press.

En el ámbito internacional, otro punto destacado de la agenda fue el evento institucional celebrado en Miami, donde la Reina Sofía participó en una ceremonia oficial en el marco de la firma de un convenio entre el “Queen Sofía Spanish Institute” y la “International Studies Foundation”. Europa Press consignó la asistencia de la Reina Sofía, quien respaldó el acuerdo destinado a fomentar la cooperación educativa y cultural entre ambas entidades.

El Foro Parlamentario Iberoamericano reflejó la iniciativa española de fortalecer los lazos con parlamentos sudamericanos. El medio Europa Press explicó que la delegación, integrada por parlamentarios de las Cortes Generales, se desplazó hasta Santiago de Chile y Asunción, donde se previó el intercambio de experiencias y la promoción de resoluciones conjuntas sobre desafíos legislativos y democráticos en el contexto latinoamericano e ibérico.

Mientras, el homenaje en Barcelona marcó el recuerdo de los once años transcurridos desde que el vuelo 4U9525 de Germanwings, con destino Düsseldorf, se estrelló en los Alpes franceses. Familiares y afectados acudieron a la Terminal 2B, donde el presidente de la Generalitat hizo una intervención en memoria de los fallecidos, reforzando el mensaje de solidaridad institucional. Europa Press informó que la Associació d'Afectats del Vol 4U9525 als Alps y Aena organizaron el evento para dar acompañamiento a los familiares y mantener vivo el recuerdo de quienes perdieron la vida en el siniestro.

Respecto al minuto de silencio en Torrevieja, el acto convocó a ciudadanos y responsables municipales en señal de duelo por la menor fallecida. El gesto, desarrollado frente al Ayuntamiento en la plaza de la Constitución, representó una muestra pública de rechazo a la violencia infantil y de apoyo a la familia afectada, según indicó Europa Press.

Con respecto a la ceremonia en Miami, la firma del acuerdo entre la entidad “Queen Sofía Spanish Institute” y la “International Studies Foundation” apuntó al fortalecimiento de proyectos de formación y estudio. Europa Press reportó que la Reina Sofía asistió al acto en calidad de figura honorífica, reforzando los vínculos culturales y la diplomacia educativa entre las organizaciones participantes.

Cada una de las actividades de la jornada reflejó distintas dimensiones de la agenda institucional, política y social, abarcando desde misiones parlamentarias internacionales hasta homenajes por tragedias y muestras ciudadanas de solidaridad ante casos de violencia. Europa Press puntualizó que los actos programados para el domingo incluyeron intervenciones públicas, firmas de convenios y reuniones de alto nivel, tanto a nivel nacional como internacional, subrayando la variedad de iniciativas impulsadas por entidades oficiales y asociaciones ciudadanas en ese día.