AccessibleEU publica la guía sobre accesibilidad cognitiva disponible en todos los idiomas de la UE

A través de la reciente publicación de la guía ‘Un enfoque general de la accesibilidad cognitiva’ en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, distintos agentes pueden incorporar con mayor facilidad los conceptos y prácticas fundamentales relacionados con la accesibilidad cognitiva en sus contextos específicos. Este desarrollo, coordinado por la Comisión Europea bajo la iniciativa AccessibleEU y liderado por Fundación ONCE, busca que tanto profesionales como administraciones públicas, empresas u organizaciones accedan de manera directa a herramientas y metodologías consensuadas para favorecer la inclusión en la región, según indicó AccessibleEU.

De acuerdo con la información dada a conocer por AccessibleEU, el documento expone una introducción detallada sobre los conceptos básicos de la accesibilidad cognitiva, y describe los principales obstáculos que pueden enfrentar muchas personas al interactuar con distintos entornos y servicios. Además, el manual reúne directrices esenciales, procedimientos de evaluación y ejemplos reconocidos de buenas prácticas que ya han sido validados por especialistas. AccessibleEU puntualizó que la disponibilidad en el conjunto de idiomas de la Unión Europea responde a la necesidad de que los contenidos sean útiles y aplicables en los distintos estados miembros, lo cual refuerza el compromiso común por mejorar la comprensión y el acceso de todas las personas a la información y los servicios públicos y privados.

Según enfatizó Fundación ONCE mediante información aportada al medio, la accesibilidad cognitiva representa un campo en pleno desarrollo dentro del diseño universal, cuyo objetivo general reside en facilitar el acceso de todas las personas a la información, los espacios y los servicios, eliminando barreras que afectan especialmente a quienes presentan discapacidad intelectual, del desarrollo, o dificultades de aprendizaje. En palabras del director de AccessibleEU, Jesús Hernández Galán, “cada año desde AccessibleEU trabajamos para actualizar y ampliar nuestras guías con el objetivo de ofrecer recursos útiles y prácticos para quienes están implementando la accesibilidad en Europa”. Hernández Galán también remarcó que la publicación de la guía en todos los idiomas de la Unión Europea constituye “un paso especialmente relevante al lograr que estas guías estén disponibles en todos los idiomas de la Unión Europea, lo que permite que el conocimiento sobre accesibilidad llegue a más profesionales, instituciones y empresas, y refuerza la idea de que la accesibilidad debe ser un objetivo compartido en toda Europa”, según citó AccessibleEU.

El manual no solo se orienta a profesionales del ámbito de la arquitectura o la gestión pública, sino que sirve de referencia para quienes trabajan en educación, transporte, administración, servicios digitales y otras áreas donde la comprensión de la información resulta clave para la plena participación ciudadana, reportó AccessibleEU. Entre los contenidos, se abordan diferentes perspectivas de la accesibilidad cognitiva, como la comunicación clara, la adaptación de espacios físicos y digitales, y el diseño de servicios fáciles de entender y de utilizar por toda la ciudadanía.

Según publicó Fundación ONCE a través de AccessibleEU, aunque existen diversas directrices previas procedentes de sectores como la comunicación, los servicios o la construcción, los responsables de la guía consideran que todavía persisten retos importantes para lograr que los entornos sean comprensibles de manera universal. El documento recoge así el estado del conocimiento actual en la materia, sistematiza metodologías de evaluación que permiten detectar barreras y orienta sobre cómo implementar soluciones adaptadas a cada contexto.

La accesibilidad cognitiva, según detalló el propio marco de AccessibleEU, no solamente aporta beneficios a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o dificultades de aprendizaje, sino que favorece al conjunto de la sociedad, ya que promueve información y servicios más claros, intuitivos y accesibles para todos los usuarios. Esta visión se refleja en la estructura y contenido del manual, que incluye ejemplos y recomendaciones adaptadas a realidades muy variadas dentro del espacio europeo.

La guía pone a disposición de sus lectores recursos para entender y aplicar la accesibilidad cognitiva en sectores clave como el transporte, la educación, la administración pública y las plataformas digitales, detalló AccessibleEU. Los apartados del manual recogen tanto la definición y alcance del concepto como orientaciones prácticas, dirigidas a quienes no están familiarizados con la materia y requieren acceder sin barreras a la información básica para iniciar un proceso de adaptación en sus respectivos entornos.

AccessibleEU subraya que el trabajo para actualizar y difundir estos recursos es constante y pretende dar respuesta a la evolución de las necesidades derivadas de una sociedad cada vez más diversa. La publicación del manual aspira a contribuir al propósito de la Unión Europea de garantizar entornos inclusivos y eliminar barreras para la autonomía y la participación de todas las personas, según consignó el medio especializado en accesibilidad.

La iniciativa AccessibleEU, con el liderazgo de Fundación ONCE, presenta este material como resultado de un proceso de colaboración entre expertos, instituciones y personas usuarias con distintas necesidades cognitivas. El enfoque de la guía responde al reconocimiento de que muchas barreras no derivan solo del entorno físico, sino que están relacionadas con la comprensión de información y el acceso efectivo a procedimientos y servicios fundamentales para la vida diaria, reportó AccessibleEU.

La integración de buenas prácticas y metodologías de evaluación en una sola publicación, disponible en todas las lenguas de la UE, permite a profesionales y responsables de políticas públicas implementar mejoras de forma inmediata y basada en la evidencia recopilada por la iniciativa, según detalló el medio impulsor de la guía.

Mediante la difusión de este manual, AccessibleEU y Fundación ONCE buscan fortalecer la cooperación transnacional y ampliar el alcance de recursos tecnológicos y formativos, favoreciendo soluciones compartidas para los distintos contextos europeos y promoviendo la accesibilidad cognitiva como un componente imprescindible en las estrategias de inclusión, tal como reportaron ambas entidades.