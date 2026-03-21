Wimbledon introducirá el videoarbitraje en seis pistas en 2026

Hasta ahora, las discusiones sobre la intervención arbitral y las posibles obstrucciones en puntos clave han generado debates en otros torneos, como ocurrió la semana anterior en Indian Wells, donde el británico Jack Draper perdió un punto luego de que el juez determinara, tras analizar la jugada, que una acción suya pudo distraer a su oponente, el ruso Daniil Medvedev, pese a que el punto se desarrolló con normalidad. A pesar de la polémica suscitada el último año con la implantación del sistema de línea electrónica, el All England Club ha decidido avanzar en la incorporación de tecnología de videoarbitraje en Wimbledon, permitiendo a los tenistas apelar decisiones arbitrales en seis de las principales canchas del certamen, según informó el propio club organizador.

El All England Club, responsable de la organización de Wimbledon, detalló que la edición de este año, correspondiente al tercer torneo ‘Grand Slam’ de la temporada, implementará el videoarbitraje en estas seis pistas. Con este sistema, los participantes en partidos individuales podrán recurrir a la revisión en jugadas que despierten dudas sobre si la pelota botó dos veces, si un jugador tocó o sobrepasó la red o en caso de posible obstrucción durante el punto, consignó la nota del club. La presencia de estos nuevos métodos tecnológicos responde, en parte, a situaciones vividas anteriormente, como el crítico error que marcó el duelo de cuarta ronda entre Sonay Kartal y Anastasia Pavlyuchenkova en la pasada edición, donde un fallo del sistema de línea electrónica motivó cuestionamientos sobre la fiabilidad del arbitraje asistido.

Según publicó el All England Club, la decisión de ampliar el uso de sistemas electrónicos en el torneo se produce tras analizar la experiencia previa del año anterior, cuando la introducción de la línea electrónica buscaba mejorar la precisión, pero derivó en controversias por algunas fallas detectadas en momentos determinantes de partidos destacados. El club aseguró que estos antecedentes no frenarán la innovación, sino que han impulsado ajustes y nuevas opciones para que los jueces y los propios jugadores cuenten con más herramientas ante jugadas dudosas.

La entidad organizadora también señaló que, junto a la introducción del videoarbitraje, se aplicarán modificaciones en los marcadores visuales en las pistas. El año pasado, varias quejas de espectadores plantearon dificultades para escuchar cuándo las decisiones automáticas decretaban que una pelota estaba fuera. Ante estos comentarios, el club anunció que, desde este año, los marcadores electrónicos mostrarán señales visuales en cada ocasión que un golpe sea declarado fuera, facilitando que el público siga en tiempo real las determinaciones del sistema automático.

El medio informó que la tecnología de revisión abarcará únicamente las seis canchas principales del complejo, reservándose para los partidos individuales, mientras el resto de pistas continuará funcionando con el soporte tradicional de jueces y la línea electrónica, sin revisión en vídeo para apelaciones. El All England Club prevé que la implementación gradual de esta tecnología ayudará a evaluar su rendimiento y recepción tanto por parte de los jugadores como de los espectadores.

Según reportó el órgano rector del torneo británico, el videoarbitraje permitirá que los jugadores tengan mayor participación en el proceso de toma de decisiones, otorgándoles la posibilidad de impugnar ante el árbitro principal algunos de los fallos que consideren erróneos o dudosos. Entre las acciones que podrán revisarse figuran los dobles botes, el contacto con la red y las posibles obstrucciones, un ámbito donde las discusiones suelen surgir debido a interpretaciones variadas del reglamento en situaciones límite.

Mientras que la expansión de la tecnología se propone reducir los márgenes de error y transparentar los procedimientos, el All England Club hizo referencia a los desafíos de arbitraje vistos en recientes competencias de tenis profesional internacional. Ejemplificó los escenarios en los que las decisiones de los jueces han resultado decisivas, como la jugada disputada en Indian Wells con Jack Draper y Daniil Medvedev.

La modificación en la forma en la que los espectadores reciben la información sobre los puntos refleja la atención del club sobre la experiencia del público, después de los comentarios recogidos la temporada pasada sobre la dificultad para percibir cuándo las bolas eran declaradas fuera por los sistemas automáticos. La señal visual que se incorporará a los marcadores busca clarificar al máximo el desarrollo de cada partido ante la audiencia presente y televisiva.

Finalmente, el All England Club afirmó, según consigna el medio oficial del torneo, que la integración de estas nuevas herramientas tecnológicas no supone la desaparición del arbitraje humano, sino que forma parte de una coexistencia y colaboración en busca de un certamen más justo y preciso. La institución considera que las experiencias previas y la retroalimentación recibida han sido fundamentales para adaptar y perfeccionar las novedades que debutarán en la próxima edición del evento.