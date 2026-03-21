VÍDEO: Un centenar de personas protesta ante el consulado de EEUU de Barcelona por el bloqueo a Cuba

Con pancartas y consignas en favor del levantamiento de las restricciones económicas, manifestantes expresaron su preocupación por las consecuencias directas de estas políticas en la vida diaria de los ciudadanos cubanos. Según publicó Europa Press, cerca de cien personas se congregaron este sábado frente al consulado de Estados Unidos en Barcelona para exigir el fin del bloqueo que Washington mantiene sobre Cuba.

De acuerdo con la información municipal difundida por Europa Press, la concentración fue impulsada por la plataforma Defensem Cuba, que reunió a simpatizantes y organizaciones solidarias con la isla caribeña. Los asistentes corearon consignas como “Paremos la agresión a Cuba, el bloqueo mata” y “Basta de bloqueo energético a Cuba”, señalando el impacto social y económico que las medidas estadounidenses provocan en la población cubana.

El medio Europa Press detalló que la protesta tuvo como eje central el rechazo a las políticas energéticas restrictivas impuestas por Estados Unidos hacia Cuba, que han sido señaladas por organizaciones y sectores sociales como responsables de dificultades en el acceso a suministros esenciales en la isla. Los portavoces de la movilización subrayaron que el bloqueo afecta a la provisión de energía y provoca escasez de recursos básicos.

Europa Press consignó también que los manifestantes demandaron una revisión inmediata de la postura de Washington, argumentando que las limitaciones comerciales y financieras repercuten especialmente en ámbitos como la salud, la alimentación y el acceso a bienes de consumo en Cuba. Durante la concentración, participantes destacaron con megáfonos y pancartas la urgencia de “acabar con una política que consideran perjudicial para la población civil”.

Defensem Cuba, organización convocante, expuso que las restricciones no solo imposibilitan la llegada de productos a hospitales y centros educativos cubanos, sino que también dificultan la vida cotidiana, según citó Europa Press respecto a declaraciones de los organizadores. La movilización escuchó testimonios de ciudadanos cubanos residentes en Cataluña, quienes relataron situaciones cotidianas marcadas por la falta de insumos y la dificultad de enviar remesas o ayuda a familiares de la isla.

El acto de protesta, registrado en imágenes distribuidas por Europa Press Televisión, transcurrió de manera pacífica, con la presencia de colectivos sociales, representantes de distintos sindicatos y agrupaciones de cubanos residentes en España. Los asistentes, según informó Europa Press, insistieron en la necesidad de que tanto la sociedad civil como los gobiernos europeos presionen para la eliminación del embargo, señalando que su continuidad agrava la crisis social y económica en Cuba.

Durante la concentración, se establecieron puntos de información sobre la situación cubana y se distribuyeron folletos explicativos. Los organizadores apuntaron a la importancia de mantener la sensibilización y la movilización ciudadana para dar visibilidad internacional a los efectos del bloqueo, reportó Europa Press en su cobertura.

El consulado estadounidense permaneció bajo vigilancia policial durante la manifestación, sin que se registraran incidentes, señaló el medio Europa Press. Los participantes señalaron que seguirán impulsando iniciativas de denuncia pública y articulando nuevas acciones desde Cataluña y otras regiones españolas para exigir el cese de las sanciones impuestas a Cuba.

Finalmente, los organizadores recordaron la disponibilidad de recursos multimedia y testimonios recogidos durante la jornada para su difusión en redes sociales y medios de comunicación, invitando a la ciudadanía a informarse sobre la situación a través de plataformas como Europa Press Televisión.