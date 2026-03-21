Tadej Pogacar conquista la Milán-San Remo y su undécimo 'monumento'

Pogacar sumó su undécimo ‘monumento’ al conquistar la Milán-San Remo tras imponerse en los últimos metros de la carrera a Thomas Pidcock, superando una caída que amenazó con dejarlo fuera de la competencia. Según informó el medio original, el ciclista esloveno del UAE Team Emirates-XRG se alzó este sábado con la victoria en la edición número 117 de la clásica italiana, celebrada sobre un recorrido de 298 kilómetros entre Pavía y San Remo. Pogacar logró levantar la clásica ‘Classicissima’ por primera vez en su carrera, acercándose un paso más a completar el selecto grupo de cinco monumentos del ciclismo profesional, ya que solo le queda pendiente la París-Roubaix para alcanzar ese objetivo.

El desarrollo de la carrera, publicada por la agencia original, estuvo marcado por el incidente que sufrió Pogacar a falta de 32 kilómetros para la meta, cuando una caída en la aproximación a la Cipressa puso en duda su continuidad en la competición. A pesar del contratiempo, el ciclista se reincorporó rápidamente y contó con el apoyo clave de sus compañeros Florian Vermeersch y Felix Grossschartner, quienes facilitaron su regreso al grupo principal. En declaraciones recogidas por el medio, Pogacar relató: “Cuando me caí, por un segundo pensé que todo había terminado. Por suerte, pude volver a subirme a la bici rápidamente, no sufrí muchos daños. Vi a mis compañeros, lo dieron todo para ayudarme a volver a la cabeza de carrera, me dieron esperanza. Sin equipo, me habría ido directamente a San Remo a ver la llegada”.

La largada estuvo marcada por la escapada de nueve corredores que llegaron a tener una diferencia próxima a los siete minutos respecto al pelotón. El UAE Team Emirates-XRG dirigió el pelotón y mantuvo controlada la ventaja hasta que, antes del ascenso a la Cipressa, el grupo de fugados empezó a perder integrantes y la tensión se incrementó entre los favoritos, detalló la fuente citada.

Ya recuperado del incidente, Pogacar preparó su ofensiva definitiva en el ascenso, lanzando un ataque a 24 kilómetros de la meta que solo logró ser igualado por Thomas Pidcock y el neerlandés Mathieu van der Poel, quien ganó la Milán-San Remo en 2023 y 2025. Durante varios kilómetros, Pogacar intentó dejar atrás a sus rivales; el esfuerzo más efectivo se produjo en las primeras rampas del Poggio, donde Van der Poel no consiguió seguir el ritmo del líder esloveno y cedió su posición, siendo posteriormente alcanzado por el grupo de perseguidores.

Los últimos minutos exhibieron un duelo reñido entre Pogacar y Pidcock, con ambos ciclistas intercambiando ataques hasta que alcanzaron la Via Roma. A 200 metros del final, Pogacar realizó el último esfuerzo que le concedió la victoria con un tiempo total de 6 horas, 35 minutos y 49 segundos. El británico Pidcock ocupó el segundo puesto, y Wout van Aert, del Visma-Lease a Bike, finalizó en tercer lugar tras liderar el grupo de perseguidores que cruzó la linea de meta con cuatro segundos de diferencia respecto al vencedor, puntualizó el medio original.

Con este resultado, Pogacar suma otro logro a su palmarés, que ya incluía cinco Giros de Lombardía, tres Lieja-Bastoña-Lieja y dos Tour de Flandes según reportó la fuente. La Milán-San Remo, considerada como el primer ‘monumento’ de la temporada, se añade así a la lista de conquistas del esloveno, quien se acerca aún más al registro histórico de ciclistas que han conseguido ganar las cinco clásicas más prestigiosas del calendario mundial.

La ‘Classicissima’ de este año reflejó tanto la capacidad de resistencia como la táctica de Pogacar y de su equipo, destacando la forma en la que supieron controlar la carrera tras la accidentada aproximación a la Cipressa. Las declaraciones y el desarrollo de la competencia, documentados por la agencia original, resaltaron la importancia de la colaboración de equipo y la fortaleza individual del esloveno, que supo resurgir y definir en el tramo decisivo una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo internacional.