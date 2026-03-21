(Crónica) Liverpool y Chelsea ahondan en su crisis y fallan a la zona Champions

La caída del Chelsea ante el Everton con un marcador de 3-0 ha provocado cuestionamientos sobre la dirección técnica de Liam Rosenior, según informó Europa Press. La reciente eliminación del club londinense a manos del París Saint-Germain en la Champions League se suma a esta derrota, que deja al Chelsea con 48 puntos y cada vez más lejos de la zona que da acceso al máximo torneo europeo. Este resultado refleja un panorama complicado para los ‘blues’, cuyas opciones de ingresar a la Liga de Campeones se ven amenazadas tras una sucesión de resultados adversos.

De acuerdo con Europa Press, tanto el Liverpool como el Chelsea disputaron sus partidos de la jornada 31 de la Premier League fuera de casa y sufrieron derrotas que agravan su crisis. El Liverpool cayó 2-1 frente al Brighton en el sur de Inglaterra, mientras el Chelsea no pudo reaccionar frente a un Everton en alza y sumó una nueva derrota. Ambas caídas han significado un golpe duradero en la lucha por los puestos de Champions League para estos históricos del fútbol inglés.

En el encuentro entre Brighton y Liverpool, el conjunto dirigido por Jürgen Klopp sufrió un golpe temprano con la lesión, a los cinco minutos, de Hugo Ekitike. Europa Press detalló que Danny Welbeck anotó dos goles, consolidando el dominio del Brighton ante un Liverpool que atraviesa el peor momento en Premier League de la última década. Esta estadística concreta se sustenta en el hecho de que el club de Anfield suma diez derrotas en la temporada, una situación que no se registraba desde hace al menos diez años. El Liverpool se mantiene con 49 puntos en la quinta posición, por debajo del Aston Villa que acumula 51 puntos y cuenta además con un partido más disputado.

En cuanto al Chelsea, Europa Press reportó que la derrota significó un nuevo paso en falso para el equipo entrenado por Rosenior. El Everton, motivado por la posibilidad de clasificarse a competencias europeas, fue superior con un doblete de Beto y un gol adicional de Iliman Ndiaye. El resultado deja al Chelsea estancado y permite al Everton escalar posiciones en la tabla de la Premier League, mientras los aficionados cuestionan tanto el proyecto deportivo como la estrategia implementada por el cuerpo técnico.

El panorama para Liverpool y Chelsea se complica no solo por sus propios tropiezos, sino también por el buen rendimiento de otros equipos que disputan las plazas europeas. Brighton encadena cuatro victorias en los últimos cinco partidos, según consignó el medio Europa Press, lo que refuerza su posición y complica las aspiraciones de sus perseguidores. Fulham, por su parte, también logró un triunfo valioso ante el Burnley en Craven Cottage: revirtió un marcador adverso para imponerse 3-1 y mantener vivas sus opciones de acceder a competiciones europeas.

Además, la jornada incluyó un empate sin goles entre Leeds y Brentford en Elland Road. El resultado no favorece de manera significativa a ninguno de los dos equipos, ya que ambos necesitaban los tres puntos para mejorar su posición tanto en el sector bajo como en el alto de la tabla.

Europa Press también remarcó el contexto de nerviosismo y descontento que atraviesan tanto Anfield como Stamford Bridge. En ambos clubes, la seguidilla de resultados negativos ha generado dudas sobre el rumbo de sus proyectos deportivos y la capacidad de los entrenadores actuales para revertir la situación antes del cierre de la temporada. Los seguidores de ambas instituciones han manifestado inquietud respecto a las recientes estrategias y decisiones técnicas que no han dado frutos en el campo de juego.

Estos resultados intensifican la competencia por los puestos europeos, a la vez que resaltan los desafíos para dos de los equipos históricamente más exitosos de Inglaterra. Liverpool y Chelsea enfrentan ahora un tramo final de temporada bajo presión, con el margen de error reducido y obligados a reaccionar para mantener vivas sus aspiraciones continentales, según detalla Europa Press.