Victoria Federica responde con una sonrisa a las preguntas sobre su relación con Jorge Navalpotro

Mientras se retiraba de la celebración por el décimo aniversario de la firma Victoria, Victoria Federica de Marichalar optó por el silencio ante las preguntas relacionadas tanto con la situación de su familia como con las tensiones surgidas en Abu Dabi, según reportó Europa Press. La hija de la infanta Elena, embajadora de la marca y sobrina del rey Felipe VI, evitó ofrecer declaraciones sobre el contexto que atraviesan tanto su abuelo, el rey Juan Carlos, como su hermano Froilán, ambos residiendo en el Emirato en medio de la creciente tensión provocada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. La joven aristócrata presentó una actitud de calma frente a los medios que aguardaban a la salida del evento, manifestando tranquilidad a través de su sonrisa, como detalló Europa Press.

La celebración tuvo lugar en la tienda principal de la firma Victoria, situada en la calle Velázquez de Madrid, coincidiendo con una de las semanas clave del calendario de la moda en la ciudad, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Vicky Martín Berrocal, diseñadora y fundadora de la marca, organizó el evento. Junto a ella se encontraban su hermana Rocío Martín Berrocal y su madre Victoria Martín Serrano, ambas vestidas con creaciones de la firma. Alba Díaz, hija de la diseñadora, no asistió al evento debido a compromisos profesionales en Barcelona, detalló el medio.

Victoria Federica fue uno de los rostros más destacados del acto, acaparando la atención de los presentes al vestir uno de los diseños insignia de la última colección. El vestido elegido fue el modelo Mirach, una prenda de tono rojo con escote palabra de honor, cuerpo drapeado a mano en tafeta de seda, corte bajo la cadera y falda de capa elaborada en crepé ligero. Su elección fue interpretada por Europa Press como un refuerzo a su papel de imagen de la marca, consolidando su perfil tanto en el ámbito de la moda como en el entorno mediático.

Durante las horas que permaneció en el evento, Victoria Federica mantuvo una actitud reservada respecto a los asuntos familiares y a la escalada de tensión en Abu Dabi. El medio Europa Press resaltó la decisión de no pronunciarse sobre estos temas complejos, a pesar del interés suscitado entre los periodistas por la presencia de miembros de la familia real española en la región afectada por un conflicto internacional.

Al abordar cuestiones sobre su vida sentimental, la joven respondió con una sonrisa a los interrogantes sobre su vínculo con Jorge Navalpotro. Según consignó Europa Press, la relación entre ambos se ha fortalecido en los últimos meses, como evidencia su asistencia conjunta al desfile de Dior en la Semana de la Moda de París pocos días antes del aniversario de la firma Victoria. Esta aparición pública marcó un avance en la visibilidad de su pareja tras el término discreto de su anterior relación con Borja Moreno Oriol, que se extendió aproximadamente un año.

El evento de la firma Victoria reunió a figuras relevantes del diseño y la sociedad madrileña, aprovechando el contexto de la Fashion Week para celebrar una década de la marca dedicada a moda para invitadas y novias. La organización del acto en la 'flagship' store de la marca reflejó la relevancia del momento tanto para la casa de moda como para sus embajadoras. Según publicó Europa Press, la expectación generada en torno a la presencia de Victoria Federica subrayó el interés mediático que rodea su figura y sus elecciones personales, tanto en el terreno profesional como privado.

La situación de la familia real española en Abu Dabi continúa bajo atención ante los acontecimientos recientes relacionados con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, contexto en el que residen el rey Juan Carlos y Froilán. Europa Press informó que, pese al hermetismo mantenido por Victoria Federica, la joven quiso transmitir tranquilidad sobre el bienestar de su abuelo y su hermano. A la vez, las imágenes de su salida junto a Jorge Navalpotro reflejaron una relación de confianza y apoyo mutuo, según indicó el medio.

La fiesta del aniversario se convirtió así en un escenario donde convergieron la actualidad de la moda española y los asuntos de interés para la prensa social y política, en un entorno marcado por recientes acontecimientos internacionales y personales que inciden en la vida de Victoria Federica.