Trump sobre la muerte de los líderes iraníes en los ataques de EEUU e Israel: "Nos gusta así"

La imposibilidad de entablar negociaciones para una tregua con Irán ha surgido como consecuencia directa del vacío de liderazgo ocasionado por los ataques combinados de Estados Unidos e Israel, según lo confirmó el gobierno estadounidense. Tal como publicó el medio, a raíz de los bombardeos que comenzaron el 28 de febrero y tras la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, en los primeros compases de la ofensiva, varios altos funcionarios de la república islámica han fallecido en los días posteriores, dejando a Teherán sin figuras clave capaces de representar al país en diálogos de paz.

Según informó el medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha minimizado las repercusiones de la desaparición de la cúpula iraní y otros altos mandos, catalogando la situación como completamente satisfactoria para Washington. Durante una ceremonia de entrega de premios celebrada en la Casa Blanca este viernes, Trump expresó que "todos los líderes de la siguiente generación han muerto. Y la mayoría de los líderes de la siguiente generación también han muerto. Y ahora, nadie quiere ser líder allí. Lo están pasando mal". Este posicionamiento supone un reconocimiento explícito de que Estados Unidos, tras la ofensiva, ya no encuentra con quién negociar dentro del gobierno iraní, pues la mayoría de los responsables designados para la sucesión también han perecido.

El medio detalló que, entre las últimas víctimas de los bombardeos, figura el secretario de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, fallecido el pasado martes. Estos golpes han sido condenados por altos funcionarios iraníes, quienes los califican como asesinatos sistemáticos y selectivos contra las principales autoridades política y militar de Irán. Las muertes han generado no solo una crisis de gobernabilidad en el país, sino que, según indicó la casa blanca, se ha traducido en la desaparición operacional de las fuerzas armadas iraníes, afectando armada, fuerza aérea y sistemas de radares, según palabras de Trump: "La Armada ha desaparecido, la Fuerza Aérea ha desaparecido. Sus radares han desaparecido. Todo ha desaparecido".

Trump reiteró que "queremos hablar con ellos, pero no hay con quién hablar. No tenemos con quién hablar. ¿Y saben qué? Nos gusta así", subrayando el estado de vulnerabilidad en que, considera, se encuentra el liderazgo iraní tras las acciones militares impulsadas por Washington y Tel Aviv. De acuerdo con lo que consignó el medio, la administración estadounidense interpreta este escenario como ventajoso respecto a sus propios intereses de política exterior, aunque ello implique el cierre temporal de cualquier posibilidad de acuerdo o proceso de paz con Teherán.

A raíz de la continua eliminación de funcionarios de alto rango y sus sucesores, la estructura de mando de Irán se ha visto afectada en múltiples niveles, dificultando a otros estados, incluidos aliados y adversarios, la interlocución directa con el gobierno iraní. El medio explicó que la combinación entre la intensidad de los bombardeos y la desaparición de figuras de peso dentro del organigrama oficial ha privado a la dirigencia iraní de referentes con autoridad para consensuar decisiones de alto nivel.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de estos acontecimientos, mientras autoridades de Teherán insisten en denunciar lo que consideran una política de asesinatos sistemáticos contra el Estado iraní, hechos que han marcado una nueva etapa de confrontación en la región desde finales de febrero, según el seguimiento realizado por la citada fuente.