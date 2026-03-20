Transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores se descontarán 20 céntimos por litro de combustible

El Gobierno ha incluido una rebaja en el impuesto al valor añadido (IVA) aplicable a los carburantes, reduciéndolo al 10 por ciento, el mínimo permitido por la normativa de la Unión Europea. Según consignó el medio, el presidente Pedro Sánchez detalló que esta reducción supondrá para los consumidores un ahorro de hasta 30 céntimos por litro, lo que representa unos 20 euros aproximados por cada vehículo beneficiado. Este ajuste fiscal forma parte de un paquete de medidas adoptado para mitigar el impacto económico derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha elevado los costos energéticos y logísticos en sectores clave de la economía española.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el presidente Sánchez comunicó después de un Consejo de Ministros extraordinario la aprobación de un plan de 5.000 millones de euros dedicado a contrarrestar los efectos económicos de la guerra sobre el sector primario y el transporte. Según informó el propio Sánchez, las disposiciones empezarán a aplicarse al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El medio detalló que transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores accederán a un descuento de 20 céntimos por litro de combustible que utilicen en sus actividades diarias, en vehículos como camiones, autobuses, ambulancias y furgonetas. La medida busca aliviar los incrementos de costes que soportan estos trabajadores debido a la situación internacional, destacando el Gobierno la importancia de estos sectores para la economía nacional.

Además de la rebaja directa en los carburantes, el Ejecutivo ha planteado ayudas adicionales para los profesionales agrícolas. Según explicó Sánchez y recogió el medio, quienes trabajen en la agricultura también contarán con una ayuda similar para la compra de fertilizantes, insumos que también se han encarecido a raíz de las tensiones internacionales y cuyo aumento de precio puede afectar la cadena de suministros de productos básicos como el aceite.

El presidente enfatizó que la aplicación de estos descuentos y ayudas tiene como objetivo principal amortiguar el impacto de los aumentos en los precios de los carburantes y de los productos vinculados al sector primario, y contener la escalada en la cesta de la compra para el consumidor final. En sus declaraciones, Sánchez subrayó la relevancia de estos sectores y la urgencia de responder ante las consecuencias económicas de un conflicto que repercute en toda la estructura productiva.

El medio especificó que la disminución del IVA junto con el descuento directo de 20 céntimos en el precio del combustible pretende ofrecer un alivio inmediato y tangible, tanto para los profesionales afectados como para los ciudadanos en general, al incidir directamente en los precios finales de los productos de consumo básico.

En las declaraciones públicas recopiladas por la prensa tras el Consejo de Ministros, el Gobierno recordó que tanto transportistas como agricultores y pescadores se encuentran entre los sectores más vulnerables frente a las fluctuaciones del mercado de hidrocarburos y de otros insumos derivados de la actual coyuntura internacional. La crisis resultante del enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha traducido en un incremento de los costes de operación y producción en múltiples ramas de la economía.

El Ejecutivo presentó estas medidas como parte de una estrategia global orientada a reducir el efecto inflacionario en toda la cadena de suministro de alimentos y servicios esenciales. El nuevo paquete de apoyos incluye además el seguimiento de la evolución de los precios y un compromiso para evaluar posibles extensiones o ajustes adicionales, de acuerdo con la información facilitada al medio.

El plan gubernamental, que será publicado en el BOE y entrará en vigencia de inmediato, representa el principal esfuerzo del Estado para frenar el impacto de la crisis internacional sobre el sector primario y el transporte, garantizando un soporte financiero ante la volatilidad de los precios del carburante y de los fertilizantes, y tratando de evitar que las familias españolas sufran alzas adicionales en el coste de la vida.