Tebas, Uribes y Cerezo participarán en el Workshop Internacional 'El Deporte en el Contexto Global' del ICAD

El Instituto de Estudios Avanzados en Ciencias Aplicadas al Deporte (ICAD) presentó este martes el Workshop Internacional 'El Deporte en el Contexto Global' que se celebrará del 1 al 3 de junio en Madrid y que contará con los presidentes de LaLiga, Javier Tebas; del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia.

Estas jornadas de trabajo abordarán temáticas vinculadas a la financiación del deporte, gobernanza institucional, liderazgo y alto rendimiento, comunicación, transformación digital, 'tokenización', gestión de clubes, sostenibilidad del deporte base y políticas públicas aplicadas al deporte.

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El evento se enmarca dentro del lanzamiento institucional del ICAD, un espacio concebido para conectar sistemáticamente el conocimiento, la inversión y la práctica deportiva dentro del ecosistema deportivo iberoamericano.

"El deporte se ha transformado en una de las industrias más relevantes del mundo en términos económicos, culturales y sociales. Sin embargo, sigue existiendo una gran fragmentación entre quienes producen conocimiento, quienes gestionan instituciones deportivas y quienes toman decisiones de inversión. El ICAD nace para construir ese puente", explicaron desde la organización.

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La instancia presencial del workshop se desarrollará en la Cámara de Comercio de Madrid, el Instituto de Emprendimiento Avanzado y la Universidad Rey Juan Carlos, con participación exclusiva por invitación de dirigentes, empresarios, organismos internacionales, académicos y referentes deportivos de América Latina y Europa. Paralelamente, el evento contará con una modalidad online abierta al público registrado.

Además de Tebas, Uribes y Cerezo, también contará con la presencia de Matías Patanian, exvicepresidente de River Plate; David Trezeguet, exfutbolista francés campeón del mundo en 1998 y embajador internacional de River Plate; Pedro Cedillo, vicepresidente de Pachuca; y Fernando Romay, exjugador de baloncesto medallista olímpico en Los Angeles 1984.

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Con esta iniciativa, el ICAD busca posicionarse como un nuevo espacio de referencia internacional para el análisis, la formación y la generación de conocimiento aplicado sobre la industria del deporte.