El brent alcanza los 100 dólares con subida del 4% tras ataques cruzados entre EEUU e Irán

Madrid, 26 may (EFE).- El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, ha alcanzado poco antes de las 11:00 horas de la mañana los 100 dólares con una subida del 4 %, reaccionando a los ataques cruzados que se están produciendo entre EE.UU. e Irán, que ensombrecen el optimismo para el fin de la guerra.

A las 10:49 horas en España (8.49 horas GMT), el precio del barril de brent, que abría la sesión de este jueves con un alza del 2 % hasta los 98 dólares, ha acelerado su subida hasta el 4 % y se ha situado en 100,04 dólares.

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Este incremento se ha producido después de que la Guardia Revolucionaria Islámica anunciara este martes que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado su espacio aéreo, y tras informar Washington de ataques contra posiciones en el sur de Irán.

Estos ataques se producen tras intensificar en los últimos días Estados Unidos e Irán sus contactos y ultimar los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra; lo que llevó ayer el precio del brent a caer más del 7,15 %, y situarse el barril en 96,14 dólares.

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El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para tratar dicho acuerdo que, según las filtraciones a la prensa, incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior.

Por su parte, el crudo de referencia en EE.UU., el west texas intermediate (WTI) escala también un 3,82 %, y el barril cotiza a 94,28 dólares, antes de la apertura oficial de la Bolsa de Nueva York cuyos futuros avanzan subidas del 0,87 % para el Nasdaq, del 0,55 % para el S&P 500 y del 0,33 % para el Dow Jones de Industriales, tras permanecer ayer cerrada por el Día de los Caídos. EFE

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