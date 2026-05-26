Agencias

El brent alcanza los 100 dólares con subida del 4% tras ataques cruzados entre EEUU e Irán

Guardar

Madrid, 26 may (EFE).- El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, ha alcanzado poco antes de las 11:00 horas de la mañana los 100 dólares con una subida del 4 %, reaccionando a los ataques cruzados que se están produciendo entre EE.UU. e Irán, que ensombrecen el optimismo para el fin de la guerra.

A las 10:49 horas en España (8.49 horas GMT), el precio del barril de brent, que abría la sesión de este jueves con un alza del 2 % hasta los 98 dólares, ha acelerado su subida hasta el 4 % y se ha situado en 100,04 dólares.

PUBLICIDAD

Este incremento se ha producido después de que la Guardia Revolucionaria Islámica anunciara este martes que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado su espacio aéreo, y tras informar Washington de ataques contra posiciones en el sur de Irán.

Estos ataques se producen tras intensificar en los últimos días Estados Unidos e Irán sus contactos y ultimar los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra; lo que llevó ayer el precio del brent a caer más del 7,15 %, y situarse el barril en 96,14 dólares.

PUBLICIDAD

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para tratar dicho acuerdo que, según las filtraciones a la prensa, incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior.

Por su parte, el crudo de referencia en EE.UU., el west texas intermediate (WTI) escala también un 3,82 %, y el barril cotiza a 94,28 dólares, antes de la apertura oficial de la Bolsa de Nueva York cuyos futuros avanzan subidas del 0,87 % para el Nasdaq, del 0,55 % para el S&P 500 y del 0,33 % para el Dow Jones de Industriales, tras permanecer ayer cerrada por el Día de los Caídos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Georgia celebra sus 35 años de independencia abrazada a la religión y distanciada de la UE

Infobae

El arte español regresa al Museo Nacional de Arte de China de la mano de Jorge Rando

Infobae

Florentino Pérez presenta este miércoles su candidatura a la presidencia del Real Madrid

Infobae

Al menos cuatro muertos en la colisión entre un minibús escolar y un tren en Bélgica

Infobae

Detenidos en Senegal cerca de 70 migrantes malienses tras llegar en una embarcación desde Gambia

Detenidos en Senegal cerca de 70 migrantes malienses tras llegar en una embarcación desde Gambia