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Sumar asegura que el Gobierno no corrió peligro y defiende que salen fortalecidos tras el acuerdo en el plan anticrisis

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El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que su formación en ningún momento se planteó salir del Ejecutivo y ha defendido que el acuerdo sobre el plan anticrisis con el PSOE, tras las tensiones de esta mañana, refuerza al propio Ejecutivo.

También ha explicado que hay que dar la batalla para convencer a Junts y PNV de que apoyen la prórroga de alquiler en el Congreso, que es lo que votaron cuando se hizo el decreto de respuesta a la crisis de Ucrania, y ha subrayado que "la estrategia del Gobierno no puede ser autoimponerse un veto" por "las posibles dificultades parlamentarias que puede haber" en la Cámara Baja.

"Estamos aquí para gobernar y para lograr avances y creo que hoy hemos logrado avances muy significativos (...) Ese es el papel de Sumar, estar en el gobierno para transformar y que el gobierno adopte una dirección de protección de derechos y de avance social", ha apostillado desde el Congreso a la pregunta sobre si barajaron romper el Gobierno de coalición ante la discrepancia inicial con el PSOE.

El titular de Cultura ha reconocido que Sumar ha mantenido una posición de "firmeza", pero también de diálogo, para incluir medidas de control de márgenes empresariales de grandes compañía y la prórroga de los contratos de alquiler, que entra en vigor este sábado y durará dos años si el Congreso lo convalida. Aparte, ha explicado que se limitará las subidas al 2% del IPC para evitar efectos indeseados si escala la inflación.

"El Gobierno hoy lo que demuestra es que tiene capacidad de diálogo entre socios de coalición y que tiene capacidad de acuerdo y de dirección y de tomar decisiones en favor de la gente", ha insistido.

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