(Previa) FC Barcelona y Real Madrid no quieren fallar en la Liga F Moeve antes de su carrusel de Clásicos

Al enfrentarse el Real Madrid a una SD Eibar que atraviesa una racha negativa con siete derrotas consecutivas y apenas dos goles marcados, el equipo dirigido por Alberto Toril tiene la misión de mantener la presión sobre el líder antes de afrontar una exigente serie de partidos directos contra el FC Barcelona. Según consignó Europa Press, la jornada vigesimocuarta de la Liga F Moeve presenta partidos determinantes tanto para la lucha por el campeonato como para los equipos que buscan la permanencia.

El FC Barcelona, líder destacado del campeonato, recibirá al Athletic Club en el Estadi Johan Cruyff. El objetivo del equipo blaugrana pasa por conservar o aumentar la ventaja de 10 puntos que ostenta sobre el conjunto madrileño, según detalló Europa Press. Además, el club catalán busca mantener su dominio en el fútbol femenino español antes de una serie de encuentros de alta exigencia ante el Real Madrid, que incluirán tanto Liga como la Liga de Campeones. En la primera vuelta, el Barcelona ya consiguió un triunfo contundente sobre el Athletic Club (1-8), al que también venció por 3-1 en las semifinales de la Supercopa de España jugando durante gran parte del partido con una jugadora menos. El equipo dirigido por Jonatan Giráldez encara este encuentro tras obtener el pase a la final de la Copa de la Reina Iberdrola con una victoria por 4-1 frente al FC Badalona Women.

El Real Madrid, tras ganar por 0-3 en el último partido ante la Real Sociedad en Guipúzcoa, se traslada nuevamente al País Vasco para afrontar el reto de Ipurua. El conjunto madrileño intentará aprovechar la situación precaria del Eibar para sumar puntos que le permitan sostener su posición y preparar el triple enfrentamiento con el Barcelona. Europa Press afirmó que el margen de seis puntos que mantiene respecto al tercer clasificado podría motivar ciertas rotaciones en la plantilla de Toril, considerando la exigencia del calendario.

Por su parte, la Real Sociedad encara el objetivo de volver a sumar tras el revés padecido ante el Real Madrid. Este fin de semana, el equipo se enfrenta al Levante UD, último clasificado en la tabla, buscando asegurar una distancia conveniente respecto al Costa Adeje Tenerife, que pretende recuperarse tras quedar afuera de la final de la Copa de la Reina. El equipo tinerfeño jugará ante el DUX Logroño en Las Gaunas y aspira a mantenerse en la pelea por los puestos altos.

En posiciones inmediatas, el Sevilla FC, igualado en puntos con el Tenerife, tiene la oportunidad de sumar su quinta victoria consecutiva al enfrentarse al FC Badalona Women. El Atlético de Madrid, reciente finalista de la Copa de la Reina, visitará al penúltimo, el Alhama CF El Pozo, que acumula 14 derrotas seguidas y no consigue sumar unidades desde el 18 de octubre.

La jornada concluye con el Granada CF (32 puntos) y el Madrid CFF (30) midiéndose ante rivales que buscan asegurar la permanencia. Granada se enfrenta al Deportivo ABANCA, que viene de ganar en sus tres últimas salidas y cuenta con 23 puntos, mientras que Madrid CFF se medirá con el RCD Espanyol, equipo que suma 24 unidades. Europa Press puntualizó que estos encuentros revisten especial interés para los conjuntos situados en la zona media y baja de la clasificación ante la presión por lograr la salvación matemática.

El calendario apretado de la Liga F Moeve implica que tanto Barcelona como Real Madrid no pueden permitirse errores, dado que cualquier tropiezo puede alterar el pulso del campeonato en la recta final. Además, Europa Press remarcó que la serie de "Clásicos" que se avecina, incluyendo duelos tanto de Liga como de Liga de Campeones, añadirá un nivel de dificultad adicional, con la posibilidad de que los resultados definan tanto el campeón doméstico como el rumbo europeo de ambos equipos.

Fuentes del medio anticipan que el encuentro en el Alfredo di Stéfano el próximo 29 de marzo será determinante, presentando la última oportunidad para que el Real Madrid pueda intentar reducir distancias al líder. Antes de esa cita crucial, ambos equipos se medirán en los cuartos de final de la Liga de Campeones, primero en el feudo blanco el 25 de marzo, y después en el Spotify Camp Nou el 2 de abril, según lo publicado por Europa Press.

La sucesión de partidos directos y la gestión de plantillas serán factores clave en el desenlace de la temporada. Cualquier modificación en la tabla podría influir tanto en los objetivos europeos como en la lucha por la permanencia, con equipos como Levante UD, DUX Logroño, Deportivo ABANCA y RCD Espanyol luchando por distanciarse de los puestos de descenso en la fase definitiva del campeonato, de acuerdo al análisis de Europa Press.