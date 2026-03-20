Muere un octogenario en el incendio de una vivienda en Fermoselle (Zamora)

Un hombre de unos 80 años ha perdido la vida en el incendio de una vivienda situada en la localidad zamorana de Fermoselle, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido a las 12.58 horas una llamada que informaba del hallazgo de un varón que se había quemado en una vivienda en la mencionada localidad e indicaba que la cocina estaba quemada y aunque ya no había llamas, había una gran cantidad de humo.

La sala del 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil (COS) de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un equipo médico de la zona y una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE).

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del hombre.