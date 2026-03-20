La espera para Atención Primaria se duplica en ocho años y ya supera los 9 días de media

La espera para ser atendido con cita en Atención Primaria (AP) ha llegado casi a duplicarse en los últimos ocho años, pasando de un tiempo medio de demora de 4,77 días en 2018 a los 9,15 registrados en 2025, según se desprende del 'Barómetro Sanitario 2025', elaborado por el Ministerio de Sanidad.

El informe, publicado este viernes, recopila los resultados de las tres oleadas del barómetro presentadas a lo largo del año pasado, que se basaron en un total de 7.197 entrevistas, y los compara con los de la última década, así como entre comunidades autónomas.

Los territorios con mayor demora en AP son Andalucía, que registra una espera media de 11,16 días en 2025; Cataluña, con 10,59 días y Madrid, con 9,6 días. El País Vasco es la única comunidad que tiene un tiempo de espera por debajo de los cinco días (4,91).

El 51,6 por ciento de los españoles considera que el sistema sanitario funciona "bastante bien" o "bien, aunque necesita algunos cambios", lo que supone un descenso de 20,5 puntos respecto al porcentaje de población que hacía la misma valoración en 2019, antes de la pandemia de Covid-19.

El informe advierte de una evolución negativa en la opinión sobre el funcionamiento del sistema sanitario a partir de la pandemia. Además de disminuir el porcentaje de población que tiene una visión favorable, ha aumentado desde el 4,1 hasta el 20,2 por ciento quienes piensan que la sanidad funcional "mal y necesita cambios profundos".

En un análisis por CCAA, se observan diferencias notables. La población de Cantabria es la que valora más positivamente el funcionamiento del sistema sanitario, con un 66,4 por ciento que afirma que funciona "bastante bien" o "bien, aunque son necesarios algunos cambios". En el otro extremo se sitúa Andalucía, donde un 38,8 por ciento tiene una buena opinión, lo que significa que la brecha entre territorios es de 27,6 puntos.

En cuanto a la percepción que tiene la población general sobre el sistema sanitario público, lo haya utilizado o no, la calificación es de 6,02 sobre 10, en una escala en la que 1 significa 'muy insatisfecho' y 10 'muy satisfecho'.

Mientras que entre 2015 y 2019 esta puntuación mantuvo una tendencia principalmente ascendente, partiendo de un 6,38 sobre 10 en 2015 hasta alcanzar su máximo histórico en 2019, con una nota de 6,74, tras el paréntesis de los años 2020 y 2021 en el que no se realizaron barómetros, se observa un cambio de tendencia significativo hacia el descenso.

En este sentido, en 2022, el nivel de satisfacción se situó en 6,25 y se mantiene en valores similares durante los años 2023 y 2024 hasta que, finalmente, la nota cae al 6,02 en 2025, el valor más bajo de toda la serie histórica analizada.

CAE LA VALORACIÓN DE AP, CONSULTA E INGRESO EN HOSPITAL

El informe contempla un análisis de la evolución que ha experimentado la valoración media de los diferentes servicios sanitarios públicos, tanto Atención Primaria (AP) como Hospitalaria y Urgencias.

En cuanto a AP, las consultas en centros de salud han pasado de ser el servicio mejor valorado por los ciudadanos, con un pico máximo de 7,29 puntos en 2019, a experimentar una caída significativa a partir del 2022 que llega a 2025 con una nota de 6,27.

Las consultas de atención hospitalaria muestran el mayor descenso relativo de la valoración de los españoles. Tras alcanzar su máximo en 2019 (7,13), inician un descenso constante hasta llegar al 5,74 en 2025, convirtiéndose en el servicio peor valorado.

El ingreso hospitalario, que no había visto alterada la tendencia ascendente de su valoración con la pandemia, ha sufrido un pequeño descenso en los dos últimos barómetros, pero consigue mantenerse por encima de siete puntos.

Las Urgencias 061 y 112 se consolidan como el servicio sanitario mejor valorado por la población. Desde 2019, cuando obtuvieron 7,35 puntos, han mantenido valoraciones altas, alcanzando su máximo en 2023, con 7,47 puntos, y cerrando el periodo en 2025 con una puntuación de 7,26.

Por su parte, la percepción de las Urgencias en hospitales públicos, que mejoró tras la pandemia, se ha estabilizado en valores superiores a seis puntos.