La borrasca 'Therese' pone en aviso naranja por olas, viento y lluvia a Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla

El archipiélago canario figura entre las zonas con mayor exposición frente a la borrasca 'Therese', que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), concentra allí los avisos de mayor gravedad tanto por lluvias como por viento y oleaje. AEMET ha precisado que se elevan a nivel naranja las alertas en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife por precipitaciones, mientras que Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Tenerife también se mantienen en aviso naranja por fuertes vientos. A esto se suman los avisos por olas en La Palma y El Hierro, que alcanzan el mismo nivel de riesgo. Según reportó AEMET, la borrasca genera este viernes un escenario de inestabilidad que afecta a varios puntos del sur y oeste del país, especialmente las regiones insulares y costeras.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología, Canarias no solo afronta alertas naranjas, sino también varias de nivel amarillo por distintas variables: precipitaciones en Lanzarote y Fuerteventura, viento en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, así como avisos de oleaje en Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura. En el caso de La Palma, existe igualmente un aviso amarillo por tormentas. Las predicciones del organismo estatal recalcan que las precipitaciones serán generalizadas en las Islas Canarias, y en amplias áreas del archipiélago reflejarán intensidad. Estos fenómenos podrán acompañarse de tormentas, y tampoco se descartan episodios de granizo. Según especificó la AEMET, los acumulados más significativos se esperan en la vertiente suroeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En relieve superior a 1.900 o 2.200 metros, las precipitaciones adoptarán forma de nieve.

En Andalucía, la situación también se presenta compleja, con avisos naranja activos por oleaje en los litorales de Almería, Granada y Málaga. Cádiz permanece bajo aviso amarillo por el mismo fenómeno, mientras que la lluvia motiva alertas en Cádiz y Málaga. Almería incorpora además un aviso amarillo por fuertes vientos. Según informó la AEMET, se observarán los efectos de la borrasca con precisión en el Estrecho y litoral andaluz, donde las condiciones meteorológicas motivarán intensa vigilancia. La agencia expone que la costa de Ceuta y la de Melilla también presentan avisos por oleaje.

La inestabilidad atmosférica asociada a la borrasca 'Therese' no se limita a los archipiélagos y la costa sur. La predicción publicada por la AEMET detalla que, en la Península, la nubosidad avanzará de suroeste a nordeste y cubrirá gradualmente la mayor parte del territorio, con la única excepción del extremo nordeste peninsular y de la zona cantábrica, donde se registrarán solo intervalos de nubes altas. La previsión descarta la entrada de precipitaciones significativas en esos sectores, mientras que en el resto de la mitad sur, el extremo occidental, Ceuta y Melilla se producirán lluvias generalizadas. El pronóstico subraya que en el suroeste peninsular las precipitaciones alcanzarán su mayor abundancia durante las primeras horas del día, especialmente en Andalucía occidental y el oeste de Alborán, donde pueden ser localmente intensas y originar acumulaciones elevadas. La agencia añade que, hacia la tarde, Galicia e interior de Asturias podrían mostrar chubascos de cierta violencia en áreas aisladas.

En contraste, las Baleares comenzarán la jornada con cielos poco nubosos, aunque la tendencia apunta a una progresiva cobertura de nubes a lo largo del día. En relación con la evolución de las temperaturas, la predicción señalada por AEMET informa que las máximas caerán en la mayor parte de la Península, con descensos notorios en el centro-oeste. El tercio nordeste muestra estabilidad y ligeros incrementos térmicos, en tanto que Canarias experimentará una subida de temperaturas. Según detalló la agencia meteorológica, las Baleares apenas variarán sus registros térmicos. Respecto a las mínimas, se prevén ascensos en Canarias y en el cuadrante noroeste peninsular, retrocesos en el nordeste y pocos cambios en el resto del país. En zonas de montaña como el Pirineo y la Ibérica se esperan heladas débiles.

En el apartado de los vientos, AEMET pronostica para la jornada en la Península rachas de intensidad baja a moderada de componente este, que se intensificarán en el sureste y en la región de Alborán hasta alcanzar fuerza considerable, especialmente en Cádiz. En las Baleares, el viento soplará del nordeste con moderación. En el archipiélago canario, las previsiones incluyen vientos muy fuertes del suroeste, acompañados de rachas localmente intensas tanto en áreas altas como en litoral, según especificó la agencia.

La situación general trazada por la AEMET para este viernes está dominada por la inestabilidad atmosférica que deja la borrasca 'Therese', cuyas consecuencias abarcan precipitaciones de diferente intensidad, riesgo de tormentas, presencia de nieve en cotas altas y desplomes notables de las temperaturas, especialmente en las provincias del suroeste y oeste de la Península, así como en los archipiélagos y las ciudades autónomas del norte de África.