Agencias

Kast lamenta la muerte del carabinero tiroteado en Puerto Varas y avanza que el "crimen" no quedará "impune"

Guardar

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha lamentado este jueves el fallecimiento del sargento Javier Figueroa Manquemilla, carabinero que sufrió un ataque el pasado 11 de marzo en la ciudad de Puerto Varas, en el sur del país, quedando desde entonces en muerte cerebral, al tiempo que ha garantizado que buscará "incansablemente" a los responsables de un "crimen" no quedará "impune".

"Lamento profundamente el fallecimiento del Sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana", ha expresado el mandatario ultraconservador en un mensaje publicado en sus redes sociales.

A su vez, tras considerar que "cada vez que muere" un carabinero, "se muere una parte de Chile", el nuevo inquilino de La Moneda ha garantizado que su Administración trabajará para "apoyar y proteger" a los agentes de este cuerpo, al tiempo que buscará "incansablemente" a los responsables "para que este crimen no quede en impunidad".

El uniformado que ha perdido la vida este jueves fue tiroteado en la cabeza en víspera del cambio de mando presidencial, cuando el exmandatario Gabriel Boric pasó el testigo a Kast, según recoge el diario chileno 'La Tercera'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cinco países europeos y Japón se abren a contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso por Ormuz

Tras rechazar sumarse a la misión naval impulsada por Washington, varias potencias europeas y Japón anuncian respaldo logístico ante la crisis en Ormuz, condenan los ataques atribuidos a Irán y exigen respetar el derecho internacional y la libre circulación

Cinco países europeos y Japón

Zelenski defiende ante Orbán que el préstamo de 90.000 millones es "crítico" para salvar vidas en Ucrania

El mandatario ucraniano instó a los líderes de la Unión Europea a respaldar con urgencia el fondo de ayuda, advirtiendo que el retraso impulsado por Budapest pone en riesgo la estabilidad, la defensa antiaérea y la protección de la población ante ataques rusos

Zelenski defiende ante Orbán que

La muestra 'Itinerancias' trae a Sevilla arte iberoamericano contemporáneo en dos formatos expositivos

Obras de reconocidos y nuevos creadores de Iberoamérica seleccionadas por María del Socorro MoraC celebran en Sevilla la diversidad creativa y la evolución artística, con piezas de pintura, escultura, fotografía, instalaciones y videoarte, según los organizadores

La muestra 'Itinerancias' trae a

Escribano (EM&E) desiste de la operación de integración con Indra tras la presión de la SEPI

La empresa de defensa y tecnología decidió abandonar la posible colaboración con Indra luego de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales solicitara resolver un conflicto de interés, lo que provocó una abrupta caída en la cotización de las acciones

Escribano (EM&E) desiste de la

Ya disponible en español la función para crear presentaciones a partir de documentos con la IA de Adobe Studio

Usuarios ahora pueden transformar archivos en presentaciones visuales apoyadas por inteligencia artificial, personalizando el diseño y la estructura en minutos, mientras Adobe amplía el acceso a la creación de modelos personalizados Firefly en pruebas abiertas para creadores hispanohablantes

Infobae