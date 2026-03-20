Gloria Camila desmiente todas las teorías sobre su enfrentamiento con Rocío Flores: "Ni se acerca"

Gloria Camila ha vuelto a sentarse en el plató de 'El tiempo justo' tras la polémica vivida días atrás, cuando abandonó el espacio en directo en medio del revuelo mediático por su distanciamiento con Rocío Flores. Entonces, muchos interpretaron su salida como una reacción airada o una huida incómoda ante las preguntas, lo que generó todo tipo de teorías sobre la profundidad de la ruptura con su sobrina. Ahora, ella ha decidido dar un paso al frente para aclarar qué ocurrió realmente y, de paso, marcar con firmeza los límites de lo que está dispuesta a contar de su vida privada.

En primer lugar, ha querido desmentir que se marchara del programa por sentirse incómoda o desbordada. Explica que fue el propio director quien le comunicó que su intervención había terminado y que, por ese motivo, se levantó y se fue, subrayando que le parecía importante puntualizar este detalle para frenar las interpretaciones interesadas. A partir de ahí, entra de lleno en el asunto de fondo: su papel como personaje público y hasta dónde está dispuesta a llegar.

"Luego también quiero aclarar que sé que soy un personaje público a parte de colaboradora y que hay aspectos de mi vida que son polémicos, pero eso no me obliga a contestar ciertos temas", afirma, dejando claro que su exposición mediática no implica un cheque en blanco sobre su intimidad. "Yo también sé poner líneas rojas y saber de qué quiero hablar y de qué no. Hay un desencuentro. Antes que personaje público soy persona", recalca, reivindicando su derecho a reservarse ciertos asuntos. Insiste en que, como cualquiera, discute, se enfada, llora, ve series y vive momentos de tensión en familia.

Respecto a su relación con Rocío Flores, resta dramatismo y niega que estén ante una ruptura definitiva. "No es la primera vez que discuto con Rocío ni será la última. Para mí no es un drama, no es nada nuevo y no es nada que para mí sea 'guau'. Con Rocío discuto día sí y día también", confiesa, dejando claro que el conflicto actual, aunque le duela, forma parte de una dinámica habitual entre ellas. Explica que, si no quiere hablar, es porque marca sus propias líneas rojas y recuerda que también discute con su padre y con su hermano. "Hay cosas que no quiero que salgan de casa porque, como decía mi madre, si el incendio es en casa, la luz se queda dentro", cita, dejando claro que para ella ciertos temas deben quedarse en el ámbito privado.

Aun así, no minimiza el vínculo afectivo. "Obviamente Rocío me duele y esto no implica que esto sea una relación que ya no más, ni que esté rota. No he tenido contacto con ella estos tres días, pero la sigo queriendo con locura. Es mi sobrina, la hermana que nunca tuve y, como en toda familia, hay rozaduras. No me importaría pedirle perdón, no se me caen los anillos", asegura, abriendo la puerta a una reconciliación y mostrando que, pese al enfado, el cariño sigue intacto. Cuando emiten las palabras de su tía de esta misma mañana, se limita a reaccionar con un escueto "no tengo que decir nada", manteniendo su decisión de no alimentar el fuego mediático.

Gloria también se refiere a la periodista Leticia Requejo y a las teorías que han circulado estos días sobre el origen del conflicto. "Yo llego a saber que Leticia estaba ahí con el ojito y bloquear cero", bromea, para acto seguido desmentir una por una las especulaciones. "Es que ninguna de las teorías que se han especulado son ciertas, nada que ver. Esto no viene por Álvaro, ni por Manuel Cortés, ni por Raquel Mosquera, ni porque Rocío haya empezado en 'Fiesta', ni por Luis Pliego", sentencia. Defiende una vez más que la amistad entre chicos y chicas existe y puede ser solo amistad, y recalca que "no es ninguna de las teorías para nada, ni se acerca".

Deja claro que no piensa entrar en detalles sobre el detonante real. "Además, no voy a entrar en los detalles. De hecho te digo, lo de Raquel Mosquera ni lo he visto y lo de 'Fiesta' menos. El trabajo siempre viene bien, genial, me alegro", apunta, mostrando incluso cierto apoyo profesional a su sobrina. Sobre sus palabras anteriores acerca de la "ignorancia", matiza que se refería en general al ambiente en redes sociales: "Cuando hago referencia a la ignorancia digo en general porque en las redes sociales les gusta mucho hablar y en España les gusta mucho criticar y no tiene nada que ver con eso".

Para cerrar, reivindica de nuevo su derecho a decidir qué contar y qué no: "Yo al final no entro en detalles de mis historias de ámbito personal porque nunca lo he hecho. Jamás me he negado a hablar de nada, pero sí que hablo hasta donde puedo o quiero porque yo, que es mi vida, es lo que considero".