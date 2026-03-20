Eugenia Martínez de Irujo desvela qué es lo que más le ha gustado del documental sobre su madre

Eugenia Martínez de Irujo manifestó que, a pesar de estar familiarizada con el documental acerca de la vida de su madre, experimentó una fuerte emoción durante su proyección en Sevilla. Según informó el texto proporcionado, la duquesa de Montoro acudió al estreno del filme "Cayetana, la duquesa de todos", un evento que conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, marcada como una de las figuras más influyentes de la historia reciente de España. El homenaje, presidido por su hermano Cayetano Martínez de Irujo, se realizó en el cine Cervantes de la capital andaluza y atrajo la presencia de familiares y allegados.

De acuerdo con la información consignada, Eugenia Martínez de Irujo debió enfrentar un retraso ferroviario en el trayecto desde Madrid, lo que le ocasionó llegar unos minutos tarde a la cita en Sevilla. No obstante, la duquesa priorizó su participación en el acto para acompañar a su hermano Cayetano, duque de Arjona, en el homenaje dedicado a su madre.

El medio detalla que, al culminar la proyección, Eugenia Martínez de Irujo compartió abiertamente sus impresiones sobre el documental. Señaló que la película, si bien no le presentó aspectos totalmente inéditos, incluyó comentarios de sus hermanos que resultaron especialmente llamativos. Según sus palabras, "no me ha sorprendido, pero había cosas muy... comentarios de mis hermanos, algunos muy graciosos, o sea, que dentro de la emoción y la tristeza del final, pues, ha habido temas así de humor que han estado muy bien". De este modo, la duquesa puso en relieve el valor del humor como contrapunto a la carga emocional que rodea el recuerdo de la figura materna.

La duquesa describió la producción audiovisual como una obra elaborada "con mucho cariño", resaltando que este enfoque permite descubrir tanto el perfil público como el lado menos conocido y más íntimo de Cayetana Fitz-James Stuart. Tal como publicó el texto de referencia, Eugenia Martínez de Irujo está convencida de que muchos espectadores cambiarán su percepción sobre su madre tras visualizar el filme, subrayando la importancia del retrato familiar que revela la cinta.

El documental, centrado en la trayectoria de vida de la duquesa de Alba, se presentó como el colofón de una serie de homenajes motivados por el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart. Este trabajo fílmico busca ilustrar tanto la relevancia histórica de la figura como la huella personal que dejó en sus allegados. En la narración audiovisual, se puso especial énfasis en su faceta familiar y en su papel como madre entregada, aspectos que, según manifestó Eugenia Martínez de Irujo, constituyen parte esencial del legado de la duquesa de Alba.

La presentación del documental permitió reunir a la familia en un acto donde la emoción, según reveló el medio, se mezcló con momentos ligeros gracias a las anécdotas y comentarios recogidos en el filme. Para la duquesa de Montoro, esta dualidad entre lo emotivo y lo humorístico resultó particularmente impactante, además de contribuir a humanizar la imagen pública de Cayetana Fitz-James Stuart.

El medio añadió que la proyección del documental no solo sirvió como homenaje personal y familiar, sino que también aportó nuevos matices a la mirada social sobre la figura de la duquesa de Alba, considerada la mujer con más títulos nobiliarios de la historia. La producción instruye sobre distintos aspectos de su vida y deja constancia de su importancia tanto en el ámbito nobiliario como en el entorno privado, donde su papel de madre sigue siendo recordado por sus descendientes.