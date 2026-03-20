El ministro de Hacienda brasileño Haddad deja el cargo para intentar su elección como gobernador de Sao Paulo

Durante su intervención en la sede del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, Fernando Haddad destacó la importancia de que el estado de Sao Paulo, el más poblado y económicamente relevante de Brasil, “despierte” y cuente con un proyecto político claro, según consignó el diario Folha. Esta declaración se produjo en un acto junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, donde Haddad oficializó su salida del Ministerio de Hacienda y comunicó formalmente su precandidatura a la gobernación de Sao Paulo para los comicios programados para el 4 de octubre de 2026.

Tal como publicó Folha, la renuncia de Haddad a su cargo ministerial responde a una estrategia que el propio exministro había adelantado desde diciembre del año anterior. Al concretar su salida, expresó que uno de sus objetivos es contribuir de manera directa a la campaña de Lula, subrayando que la presencia de líderes con historial “limpio” y propuestas sólidas puede influir en la conciencia del electorado. En la misma intervención, Haddad manifestó que la victoria política solo resulta alcanzable cuando se presenta a la sociedad un proyecto capaz de promover el “despertar” cívico.

El medio Folha detalló que Haddad afronta ahora el reto de la competencia electoral contra el actual gobernador Tarcísio de Freitas, dirigente del Partido Republicano, quien prevé presentarse a la reelección como representante de la derecha. De acuerdo con el mismo diario, la trayectoria política de Haddad ha estado marcada por candidaturas previas en las que no logró la victoria: perdió las elecciones para la alcaldía de Sao Paulo en 2016, la presidencia de la República en 2018 y la gobernación del estado en 2022. A pesar de estos antecedentes, Haddad insistió en que debe afrontarse cada proceso electoral con la expectativa de vencer y la claridad de los valores por los que se compite. Se refirió a las derrotas como parte inherente de la experiencia política y, en tono distendido, añadió: “Cuando veo gente que dice que Haddad va a hacer un sacrificio, es porque esa persona nunca ha tomado una cerveza conmigo”, en palabras consignadas por Folha.

En el mismo acto, el presidente Lula elogió al exministro de Hacienda, destacando su capacidad de interlocución con el Congreso Nacional durante su gestión, a la que calificó de “superior a la media”. En un comentario humorístico, Lula afirmó que, de ser Haddad entrenador de fútbol, su porcentaje de victorias en el Gobierno habría superado el 80%. Según publicó Folha, estos elogios refuerzan la relación política entre ambos líderes, en un contexto en el que se especulaba con la posibilidad de que Haddad fuera considerado para el cargo de jefe de gabinete en caso de una reelección de Lula.

El sucesor en la cartera de Hacienda será Dario Durigan, nombrado por el propio presidente brasileño durante el mismo evento en Sao Bernardo do Campo. Lula extendió su felicitación a Durigan públicamente e hizo oficial el traspaso de funciones de manera informal frente a los asistentes al acto, reportó Folha.

El medio Folha indicó también que la decisión de Haddad de abandonar el Ministerio para postularse a la gobernación afianza su liderazgo dentro del Partido de los Trabajadores (PT), a pocos meses de las elecciones generales. Estas elecciones definirán, además de la gobernación de Sao Paulo, los cargos de presidente, vicepresidente, diputados, senadores, vicegobernadores y las asambleas legislativas de todas las unidades federativas del país.

Durante los últimos meses, se había considerado a Haddad como una de las figuras posibles para asumir responsabilidades más amplias dentro de un eventual nuevo gobierno de Lula, lo que refleja el peso que mantiene dentro de la izquierda brasileña. El proceso electoral del 2026 coloca a Haddad nuevamente en el centro del escenario político nacional, con un protagonismo revalidado a través del respaldo directo del presidente de la República y el destacado papel que ocupó en el gabinete federal, de acuerdo a lo reportado por Folha.

Las declaraciones de Haddad y Lula, así como las dinámicas internas en el Partido de los Trabajadores y la presencia de figuras de la derecha como Tarcísio de Freitas, configuran un escenario electoral marcado por la polarización y la disputa entre proyectos políticos contrastantes. La trayectoria de Haddad, sus posiciones en los distintos frentes electorales previos y el apoyo explícito de Lula constituyen los elementos centrales en el relanzamiento de su candidatura para la gobernación.

Folha resaltó el ambiente de camaradería y las referencias humorísticas durante el evento en Sao Bernardo do Campo, ciudad que representa también un símbolo en la carrera política de Lula, al ser su lugar de origen. Así, el respaldo del presidente a Haddad en este punto del calendario político agrega relevancia a la precampaña, con miras a una contienda que se perfila como una de las más observadas en el panorama político brasileño de cara al 2026.