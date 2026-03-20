El Consejo de Ministros se retrasa al negarse los ministros de Sumar a dejar fuera la moratoria de alquiler del decreto

Según fuentes del socio minoritario de la coalición citadas por Europa Press, el Consejo de Ministros todavía no había iniciado su sesión debido a un estancamiento en las negociaciones sobre la inclusión de iniciativas clave en el decreto anticrisis relacionado con la guerra de Irán. El encuentro extraordinario, previsto para las 09:30 horas, se encontraba en suspenso porque Sumar, grupo integrado en el Gobierno, condicionó el inicio de la reunión a que el texto incorporase la prórroga de los contratos de alquiler y mecanismos para controlar los márgenes empresariales.

El desencuentro interno se produjo en un contexto de urgencia por la crisis derivada del conflicto en Irán. Según Europa Press, la reunión tenía como objetivo principal alcanzar un acuerdo sobre el paquete de medidas económicas diseñado para paliar los efectos de la guerra. Entre las propuestas más destacadas se encontraba una reducción del IVA de los carburantes al 10 por ciento, una medida fiscal orientada a contener el incremento en el precio de la energía y aliviar el aumento en el coste de vida para los consumidores. El paquete también contemplaba rebajas fiscales en la factura eléctrica, detalló Europa Press.

Según publicó Europa Press, los representantes de Sumar insistieron en que ninguna medida extraordinaria podría aprobarse sin asegurar antes la protección de los inquilinos mediante la extensión temporal de la moratoria de alquiler. Esta petición buscaba evitar que miles de familias quedasen expuestas a incrementos en los precios de los alquileres o desahucios durante el periodo de incertidumbre generado por el conflicto internacional.

El control sobre los beneficios empresariales constituyó el otro eje indispensable para Sumar en la negociación, ya que impulsaron la inclusión de controles específicos que aseguraran un reparto equitativo del esfuerzo económico. Europa Press reportó que los negociadores plantearon exigencias orientadas a limitar prácticas que pudieran considerarse abusivas dentro del sector energético y otros ámbitos comerciales que, durante períodos de crisis, suelen incrementar sus márgenes de beneficio.

El retraso en la apertura del Consejo de Ministros refleja la dificultad para alcanzar consensos en situaciones donde las prioridades de los diferentes grupos que integran la coalición resultan divergentes. Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press confirmaron que las conversaciones continuaban, con el objetivo de desbloquear la sesión y permitir la aprobación del nuevo marco normativo.

Al término del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé comparecer para explicar el contenido final del paquete de medidas y detallar su alcance. Según consignó Europa Press, este paquete incluiría la reducción del IVA de los combustibles y otras rebajas fiscales, aunque la incorporación de la prórroga en los contratos de alquiler y los controles empresariales seguía siendo objeto de negociación mientras se desarrollaba la sesión.

El trasfondo de estas negociaciones expone la complejidad de articular respuestas inmediatas ante circunstancias críticas, sobre todo cuando confluyen intereses de distintos sectores y formaciones políticas dentro del Ejecutivo. Europa Press detalló que la situación continúa generando expectativa tanto en los sectores afectados como en la opinión pública, ya que el resultado definirá el grado de protección social y la distribución de los costes de la crisis generada por la guerra de Irán.