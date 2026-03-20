Durante una operación policial dirigida a la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder de un cártel, una serie de disturbios en varias regiones de México derivó en el fallecimiento de por lo menos 74 personas, según consignó la agencia de noticias. Tras estos incidentes recientes, el tema de la seguridad nacional cobró especial relevancia en el contexto internacional y nacional, coincidiendo con el anuncio de que México será país anfitrión de parte de la Copa Mundial de Fútbol que comenzará el 11 de junio, compartiendo la organización con Estados Unidos y Canadá.

Según publicó la agencia de noticias, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que los visitantes del evento deportivo, incluidos los aficionados, podrán contar con una estancia segura y agradable en el país. Estas declaraciones se presentaron en una conferencia de prensa junto al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, realizada en Cancún. Durante este encuentro, Sheinbaum enfatizó que la situación en México es en la actualidad “tranquila” y subrayó el compromiso de su gobierno con la protección de los asistentes y las delegaciones extranjeras durante la celebración del torneo.

El medio informó que México albergará trece partidos de la Copa Mundial, distribuidos en tres de sus ciudades más grandes y visitadas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Este despliegue incluye, además del reforzamiento de la vigilancia en las sedes, un programa de cooperación internacional enfocado en medidas preventivas de seguridad y de auxilio a personas visitantes, como parte del esfuerzo coordinado entre los países anfitriones.

Sheinbaum extendió una invitación a quienes acudan a México para disfrutar del torneo, instándoles también a conocer otras regiones del país. Según detalló la agencia, la mandataria expresó que el gobierno federal y las autoridades estatales trabajarán de manera conjunta para ofrecer protección tanto en los recintos deportivos como en puntos turísticos, garantizando la cobertura de seguridad en rutas principales y centros urbanos relevantes durante el evento.

Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, manifestó plena confianza en las capacidades logísticas y operativas del Estado mexicano de cara al Mundial. “Estoy absolutamente seguro de que México hará todo lo que esté en su mano para garantizar la seguridad de los partidos”, afirmó el mandatario europeo en declaraciones recogidas por la agencia. La preparación incluye trabajo coordinado con otras naciones participantes para optimizar la vigilancia y la reacción ante emergencias, siguiendo protocolos internacionales recomendados por organismos deportivos y de protección civil.

Tal como informó la agencia de noticias, el despliegue de fuerzas de seguridad tras la ola de violencia en febrero incluyó la movilización de elementos armados en zonas clasificadas como de alto riesgo. El gobierno federal atribuyó estos disturbios a la mencionada operación dirigida a capturar a ‘El Mencho’, figura considerada central en la dinámica de grupos delictivos en el país. Autoridades mexicanos declararon que estas acciones forman parte de un plan más amplio para restaurar la seguridad en áreas estratégicas antes del inicio del Mundial.

La información recabada confirma que la colaboración entre los niveles federal, estatal y municipal constituye uno de los pilares para afrontar el flujo esperado de turistas y delegaciones extranjeras. Dicho enfoque busca asegurar no solo la integridad de los participantes y aficionados, sino también salvaguardar la imagen de México durante un evento de alcance global.

El medio detalló que la invitación de Sheinbaum a recorrer el país durante el Mundial forma parte de una estrategia para fomentar tanto la asistencia a los encuentros deportivos como el turismo cultural y de naturaleza, sectores de significativa importancia económica. Las autoridades señalaron que la estancia de visitantes internacionales se prevé favorecerá la promoción de destinos más allá de las ciudades sede, en un marco de visitas organizadas y actividades especiales bajo medidas estrictas de protección.

Los gobiernos anfitriones han acordado mantener canales de comunicación permanente y coordinación con organismos internacionales, clubes deportivos y embajadas participantes, según la información difundida por la agencia. Entre las acciones programadas figuran el refuerzo de los cuerpos de emergencia y auxilio, la instalación de módulos de atención multilingüe y la difusión de campañas informativas sobre prevención y seguridad.

Según reportó la misma fuente, la gestión de seguridad para el Mundial en México se diseñó tomando en cuenta el aprendizaje de eventos deportivos anteriores y recomendaciones de organismos especializados. Autoridades locales afirman considerar todas las variables asociadas a los contextos locales e internacionales, incluyendo desplazamientos masivos, concentraciones públicas y riesgos asociados a grupos organizados.

La agencia de noticias recalcó que, pese a la reciente inestabilidad en algunos estados, la percepción de ambos líderes sobre la posibilidad de garantizar un entorno seguro durante el torneo refleja un acuerdo bilateral en materia de cooperación y confianza en las instituciones mexicanas. La preparación de México para la Copa Mundial de Fútbol continúa, centrando sus acciones en el fortalecimiento de la vigilancia y la prevención, así como en la hospitalidad hacia los visitantes de diversas partes del mundo.