Aumenta un 4,5% la población extranjera con residencia en vigor hasta alcanzar los 7,5 millones

El predominio de nacionalidades como Rumanía, Italia y Reino Unido entre quienes cuentan con certificados de registro o tarjetas de residencia vinculados a la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio en España concentra el 51% del total de personas con este tipo de documentación, según publicó el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), órgano dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A finales de 2025, la población extranjera con documentación de residencia válida en el país superó los 7,5 millones, lo que representa un incremento del 4,5% en comparación con el año anterior.

De acuerdo con el OPI, el 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron 7.500.944 residentes foráneos con permisos en vigor, resultado de varias vías de regularización migratoria. Dentro de esta cifra, 3.804.191 personas disponían de certificado de registro como ciudadano de la Unión Europea o la Asociación Europea de Libre Comercio, 3.497.284 residían según el régimen de extranjería nacional y 199.469 contaban con una Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) conforme al Acuerdo de Retirada para británicos y sus familiares. El informe oficial destacó que el promedio de edad de quienes poseen certificado de registro o TIE de acuerdo a este Acuerdo es de 44 años, cifra que permanece igual en el último año pero supone un incremento de cinco años en la última década. La proporción entre géneros muestra una tendencia histórica estable: el 51% son hombres y el 49% mujeres, una distribución idéntica desde 2013.

El OPI reportó que los ciudadanos de la Unión Europea, de la Asociación Europea de Libre Comercio o con TIE relacionado con el Acuerdo de Retirada suman, en conjunto, 4.003.660 personas. De ese total, un 13% (523.821) ha recibido una tarjeta de residencia como familiar de nacional de la Unión Europea o de la AELC, lo que refleja la relevancia de los procesos de reunificación o acompañamiento familiar dentro de esta modalidad migratoria.

En cuanto al colectivo británico, la última actualización publicada por el Observatorio sobre el registro de personas británicas y sus familiares que solicitaron documentación tras el Acuerdo de Retirada señala que entre julio de 2020 y diciembre de 2025 se registraron más de 280.000 solicitudes, de las cuales el 89%, es decir, 250.713 concesiones, fueron aprobadas. El análisis geográfico detalla la concentración de este grupo en tres provincias: Alicante alberga al 26% de estas concesiones (63.937), Málaga al 18% (44.179) y Baleares al 7% (18.574). En términos de distribución por edad, el sector comprendido entre 65 años o más y el de 50 a 64 años reúne al 64% del total, lo que evidencia un perfil mayoritariamente adulto y envejecido en la población británica residente bajo este acuerdo.

Respecto a la diversidad nacional de las personas extranjeras con autorización bajo el régimen general de extranjería, las quince nacionalidades con mayor representación constituyen el 78% del total según el balance del OPI al cierre de 2025. El desglose regional muestra que el 35% pertenece a la comunidad africana, el 33% proviene de América Central y del Sur, el 16% procede de países asiáticos y el 15% de naciones europeas ajenas a la UE o la AELC.

El caso venezolano ilustra un nuevo repunte en la migración hacia España: la variación anual observada por el OPI refleja un crecimiento del 24,4% en 2025. Esto contrasta con la ralentización previa detectada a finales de 2023, cuando el incremento apenas llegó al 5,8% tras haber registrado un fuerte dinamismo el año anterior. En cambio, Honduras se sitúa en la franja opuesta, tras experimentar una ligera disminución del 0,7% en su contingente migratorio durante el último ejercicio.

El impacto del nuevo Reglamento de Extranjería, vigente desde siete meses antes del cierre del año, ha generado la autorización de residencia temporal para familiares de nacionales españoles con un volumen de 42.792 beneficiarios. Dentro de este grupo, las mujeres suman el 56% mientras que los menores de 16 años conforman el 8%. Por nacionalidad, destacan Colombia, Cuba y Perú, cuyas comunidades representan el 25% (10.876), el 12% (4.997) y el 9% (3.908) del total de nuevas autorizaciones concedidas bajo este motivo.

Por otra parte, el OPI consignó un fuerte aumento en autorizaciones concedidas por motivo de estancia para estudios. Al finalizar 2025, se contabilizaron 85.690 documentos válidos de este tipo para estudiantes y sus familiares, lo que representa un ascenso del 52% respecto al trimestre anterior. Esta evolución concuerda con los ciclos habituales de la demanda educativa, cuya estacionalidad provoca mínimos en septiembre y repuntes en los periodos de inicio académico. Entre las nacionalidades más numerosas en este segmento figuran la colombiana, con 11.263 personas, la peruana con 7.636, la marroquí con 6.737 y la estadounidense con 6.623.

El análisis de género, edad y origen geográfico muestra que el perfil de la población residente con autorización en España es diverso y evoluciona conforme a cambios en la regulación migratoria y a las dinámicas de los flujos internacionales. Según el OPI, la estructura etaria presenta tendencias al envejecimiento en algunos colectivos, mientras que la afluencia de personas jóvenes aumenta en otras tipologías de permiso, como los estudiantes y los familiares de españoles.