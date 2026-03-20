(AMP) Sánchez anuncia la rebaja del IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo al 10%

La congelación del precio máximo de venta del butano y del propano figura entre las medidas fiscales que el Gobierno desplegará con carácter urgente para mitigar el efecto de la escalada internacional de los precios energéticos. Según informó Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó este viernes tras el Consejo de Ministros extraordinario la aprobación de un real decreto ley que introduce una rebaja del IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo al 10%, así como otros recortes fiscales y apoyos a energías renovables y familias vulnerables, en un paquete de 80 iniciativas valoradas en 5.000 millones de euros.

Tal como publicó Europa Press, Sánchez explicó que la reducción del IVA abarcará productos energéticos como el gas natural, los pellets y la leña, complementando la disminución ya aplicada a la electricidad, que baja del 21% al 10%. Además, el Gobierno suspende temporalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), establecido en un 7%, y rebaja el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al mínimo legal contemplado por la Unión Europea, fijado en el 0,5%.

El medio Europa Press detalló que la rebaja fiscal también afectará a los carburantes, con el IVA de la gasolina, el gasóleo y otros hidrocarburos reduciéndose al 10%. A esto se suma una reducción del impuesto a los hidrocarburos hasta el umbral mínimo permitido en la normativa europea. Según afirmó Sánchez, esta medida conllevará un descenso efectivo de hasta 30 céntimos de euro por litro, dependiendo del tipo de carburante, lo que podría suponer un ahorro de aproximadamente 20 euros por depósito completo en un coche de tamaño medio.

En el ámbito del impulso a la transición energética, el plan gubernamental incluye incentivos fiscales específicos, detalló Europa Press. Así, contempla deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes instalen placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de bomba de calor en sus hogares. Estas deducciones serán del 15% para la adquisición de vehículos eléctricos y enchufables, lo que busca estimular la renovación del parque automovilístico y disminuir la dependencia de combustibles fósiles.

El real decreto ley aprobado habilita además a los ayuntamientos a aplicar bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a propietarios de viviendas que hayan incorporado infraestructuras para la producción térmica o eléctrica a partir de fuentes renovables. Los consistorios también podrán conceder rebajas de hasta el 95% en el coste de las obras e instalaciones ligadas a la producción y uso de energía renovable, con el objetivo de incentivar la inversión en este sector.

En relación al Impuesto de Sociedades, el Ejecutivo facilita la libertad de amortización para aquellas inversiones en equipos de renovables que sustituyan infraestructuras alimentadas por fuentes convencionales, una medida que busca impulsar la modernización del aparato productivo nacional y promover la soberanía energética. Europa Press consignó que Sánchez subrayó la importancia de estas medidas estructurales, señalando que contribuirán a la electrificación de la economía y al fortalecimiento de España frente al impacto de la crisis internacional.

El presidente del Gobierno aseguró que el plan aprobado representa el mayor escudo social y económico de la Unión Europea para enfrentar las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo. Además, subrayó que las medidas adoptadas permanecerán vigentes durante el tiempo necesario y se ampliarán si la evolución de la situación así lo exige, ajustándose a las circunstancias y a la gravedad de la crisis.

La entrada en vigor de todas estas disposiciones será inmediata, una vez que se publique el decreto ley este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según reportó Europa Press. El paquete de medidas recoge además apoyos económicos adicionales para los hogares con mayores dificultades y persigue amortiguar el impacto de la subida de precios en sectores esenciales, en un contexto internacional marcado por la volatilidad del mercado energético y las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

El anuncio se produce después de semanas de subidas sostenidas en los precios de la energía y los combustibles, que han elevado la presión sobre el gasto de familias y empresas. Europa Press informó que el Gobierno concibe este plan como un instrumento fundamental para aliviar la carga fiscal sobre los consumidores y fomentar la adaptación estructural de la economía hacia fuentes limpias y menos volátiles.