Trump reitera su pedido de excarcelación de Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación

El caso judicial de Tina Peters ha reavivado el debate sobre la integridad electoral y el uso de argumentos de persecución política en Estados Unidos, luego de que el expresidente Donald Trump insistiera en su liberación tras la condena de la exfuncionaria. Según publicó el medio que difunde la declaración, Trump ha criticado abiertamente el proceso judicial que concluyó con la sentencia de nueve años en prisión para Peters, quien, con 73 años y con un diagnóstico de cáncer, fue considerada culpable de alterar los sistemas de votación en el condado de Mesa, Colorado.

De acuerdo con la información difundida, el expresidente estadounidense publicó reiteradas solicitudes de excarcelación para la funcionaria en su propio perfil en redes sociales. Trump responsabilizó tanto al gobernador demócrata Jared Polis como a lo que definió como una “máquina política corrupta”, afirmando que Peters fue castigada con “nueve años de muerte en una prisión de Colorado por denunciar el fraude de los demócratas durante las elecciones presidenciales de 2020”. Tal como reportó la fuente, el exmandatario también acusó que la condena muestra fallos profundos en el sistema judicial y policial estadounidense, apuntando nuevamente a la narrativa del presunto fraude electoral tras su derrota en 2020 frente a Joe Biden.

Este no es el primer pronunciamiento público en defensa de Peters. Según consignó el medio, Trump ya había realizado un pedido similar en noviembre, utilizando términos como “liberad a Tina Peters” y describiendo el deterioro de la salud de la condenada a causa de su lucha judicial. El expresidente situó a Peters como víctima de un castigo político vinculado con sus intentos por destapar supuestas irregularidades en la votación presidencial, aunque la justicia estadounidense ha considerado estas afirmaciones infundadas por la falta de pruebas admitidas en tribunales.

El proceso judicial contra Peters culminó en agosto de 2024, cuando fue declarada culpable de la manipulación de los sistemas informáticos de votación del condado de Mesa, cargo para el cual ejercía como secretaria local. Según informó la fuente, la acusada concedió acceso no autorizado a una persona externa a los equipos de votación y a los archivos electorales, acción por la que las autoridades judiciales consideraron que había generado un riesgo grave a la integridad del proceso electoral. Los detalles consignados por el medio señalan que el caso sirvió como referencia para reforzar los protocolos de seguridad sobre el acceso a los sistemas electorales y la custodia de información sensible.

El contexto en el que se produjo el fallo judicial contra Peters estuvo marcado por repetidos intentos desde diferentes sectores republicanos para cuestionar la legitimidad del resultado electoral de 2020. Tras las elecciones en las que Trump buscó la reelección, el exmandatario y varios de sus seguidores propusieron la idea de que se produjo un fraude a gran escala, argumento que se utilizó para justificar diferentes iniciativas judiciales y legislativas. Sin embargo, tal como señaló el medio, ninguna de estas demandas logró sustentar sus acusaciones ante un tribunal.

El caso de Tina Peters ha sido citado frecuentemente por el expresidente y sus aliados como ejemplo de una supuesta persecución dirigida contra quienes cuestionan los resultados electorales. Según detalló la publicación, la situación legal de Peters y las declaraciones de Trump han generado respuestas opuestas entre los sectores políticos del país, profundizando la polarización en torno al sistema de votación y a la actuación de la justicia federal y estatal. Otros funcionarios y portavoces de diferentes partidos han subrayado que la sentencia responde exclusivamente a la violación comprobada de los protocolos sobre la manipulación y acceso no autorizado a tecnología electoral.

El medio también señala que la controversia sobre la seguridad electoral en Estados Unidos continúa alimentando el debate nacional. Diversas organizaciones consideran que hechos como el de Peters ponen de relieve la importancia de mantener estrictos controles y vigilancia sobre el acceso a los sistemas digitales que rigen las elecciones locales y federales.

Mientras tanto, los abogados de Peters han anunciado, según recogió la fuente, que apelarán la sentencia. Han indicado que buscarán revertir el fallo bajo el argumento de que existieron motivaciones políticas detrás de la acusación y el juicio. El proceso de apelación, según informan los medios, puede extenderse durante meses y forma parte de una serie de recursos impulsados por simpatizantes del expresidente en casos judiciales similares.

Las autoridades del condado de Mesa y del estado de Colorado, de acuerdo con lo publicado en el medio, insisten en que el procedimiento seguido contra Peters cumplió con todas las garantías legales. Han defendido que el acceso irregular a los sistemas de votación representa una infracción grave y que la respuesta judicial fortalece la confianza pública en la administración de elecciones.

Hasta el momento, detalló el medio, Tina Peters permanece bajo custodia, a la espera de las resoluciones sobre sus recursos legales, mientras el caso suma nuevos elementos al amplio debate sobre integridad, confianza y transparencia electoral en Estados Unidos.