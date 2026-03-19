Sepi pide a Indra "resolver el conflicto de interés" con EM&E antes de seguir con la operación de integración

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), el mayor accionista de Indra con una participación del 28%, le ha solicitado a la compañía "resolver el conflicto de interés" con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) antes de proseguir con la operación de integración de la firma, según ha trasladado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la SEPI le ha indicado a Indra este miércoles por la noche "su preocupación por la influencia que el conflicto de interés" supone que la compañía adquiera la empresa de su propio presidente, Ángel Escribano y que está presidida por su hermano Javier Escribano, quien cuenta con un asiento en el consejo de administración de Indra, pese a "las medidas de mitigación puestas en marcha", según un documento firmado por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda González.

Así, ha manifestado que una "eventual operación" con EM&E no debe ser concebida "como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo". "Por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación", ha agregado.

Por dicho motivo, la SEPI ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que "sea lo más ventajosa para Indra". La resolución de este conflicto podría implicar la salida de Ángel Escribano de la presidencia de la firma, tal y como vienen apuntando ciertos rumores desde este pasado martes.

ESCRIBANO NO TIENE INTENCIÓN DE DEJAR LA PRESIDENCIA

Ángel Escribano no tiene intención de dejar la presidencia de Indra, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto de la situación, ante las informaciones conocidas sobre la supuesta intención del Gobierno de impulsar su relevo al frente de la compañía de defensa y tecnología.

En este contexto, estas fuentes han afirmado que el directivo no se ha reunido con el Ejecutivo o la Sepi sobre esta cuestión.

Además, han explicado que Escribano cuenta con el apoyo tanto del consejo de administración como de los accionistas, que el pasado mes de junio respaldaron con un 98,49% de consenso su ratificación y reelección como presidente de la compañía, así como el proyecto de la firma.

Asimismo, estas fuentes han indicado que el directivo también cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con EM&E saliese adelante.

Fuentes conocedoras de la situación han confirmado que el próximo miércoles, 25 de marzo, se reunirá el consejo de administración de Indra para abordar, entre otros asuntos, la posible operación con EM&E.

Antes de esa fecha, previsiblemente este viernes, Ángel Escribano y la SEPI podrían mantener un encuentro para aclarar las dudas sobre el futuro del directivo en la compañía de defensa y tecnología, según han apuntado otras fuentes consultadas por Europa Press.

No obstante, han aclarado que la situación que se dio con el expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete, que fue citado en Moncloa para anunciarle su destitución, es "muy distinta" a la de Escribano, ya que este último posee un 14% de Indra a través de EM&E, mientras que el primero no ostentaba ninguna representación significativa en la 'teleco'.