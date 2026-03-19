(Previa) Brasil regresa al Mundial mirando al cielo y con Acosta como inesperado líder

Marco Bezzecchi, ganador de tres carreras largas consecutivas entre 2025 y 2026, buscará alcanzar su cuarta victoria en el renovado Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna. A la vez, intentará arrebatarle el liderato del Mundial al español Pedro Acosta, quien comanda la clasificación general tras imponerse en la competencia Sprint de Tailandia y concluir segundo en la prueba dominical. Así lo detalló el medio Europa Press en su cobertura previa del Gran Premio de Brasil, el cual coincide con el regreso de la máxima categoría del motociclismo a territorio brasileño después de 22 años.

De acuerdo con Europa Press, tras una espera prolongada, el Campeonato Mundial de Motociclismo retornó el 27 de febrero con su evento inaugural en Tailandia y ahora afronta su segunda cita en el circuito de Goiânia. Este trazado, bautizado en homenaje a Ayrton Senna y completamente renovado, vuelve a albergar MotoGP, Moto2 y Moto3. La última visita de la competencia a Brasil ocurrió en 2004, cuando la sede se ubicaba en Río de Janeiro y el japonés Makoto Tamada se llevó su primer triunfo en la categoría reina.

El escenario elegido posee antecedentes de lluvias intensas, como ocurrió el martes previo a la competencia, cuando una tormenta azotó el circuito. No obstante, el eficiente drenaje permitió que las condiciones de la pista se mantuvieran aptas para la carrera, señaló Europa Press. Las previsiones meteorológicas mantienen la atención puesta en el estado del tiempo, pero el Gran Premio no se encuentra en riesgo de suspensión.

Pedro Acosta, piloto murciano del equipo KTM, llega a Brasil en un momento particular. Según informó Europa Press, su desempeño reciente lo catapultó inesperadamente al liderato, permitiéndole a KTM situarse al frente de la clasificación general. En Tailandia, Acosta sumó una victoria en la prueba Sprint y alcanzó el segundo puesto el domingo, desempeños que lo colocan como una de las figuras a observar en Goiânia.

El protagonismo de Acosta se enfrenta a la presión de rivales como el italiano Marco Bezzecchi, quien compite para Aprilia y atraviesa una sólida racha ganadora en las carreras principales. Europa Press remarcó que Bezzecchi apunta no solo a ganar, sino también a capitalizar una suma de puntos que podría llevarlo a encabezar la tabla del campeonato. Entre los contendientes surge también la figura del campeón mundial Marc Márquez (Ducati), quien en la última prueba Sprint en Buriram cedió el primer lugar a Acosta y no pudo finalizar la carrera dominical debido a problemas técnicos.

Las aspiraciones de Ducati se ven resaltadas tras su bajo rendimiento en Tailandia, contexto en el que la marca busca plantear un cambio de tendencia y recuperar terreno en el torneo. Europa Press consignó que la escudería espera aprovechar las dos semanas de receso y los ajustes mecánicos realizados para transformarse en protagonista en el autódromo brasileño.

La cita también marca la reaparición de Fermín Aldeguer, piloto español del equipo Gresini (Ducati), quien dejó atrás una lesión y retorna a la competencia. Europa Press recordó que el grueso de la parrilla arriba al evento en buena forma física tras el receso, incrementando la expectativa competitiva para este fin de semana.

El Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna presenta una superficie readecuada y un escenario simbólico para Brasil. Según rememoró Europa Press, el último gran premio celebrado en el país no solo estuvo signado por la victoria inédita de Tamada, sino también por la participación del histórico piloto brasileño Alex Barros, retirado desde 2007. Desde su salida, ningún otro brasileño había competido en la máxima categoría hasta la llegada de Diogo Moreira, debutante con Honda LCR. Asimismo, el italiano Franco Morbidelli cuenta con raíces brasileñas, al ser hijo de una madre nacida en Brasil, aunque representa la bandera italiana.

Más allá de MotoGP, las categorías inferiores también concentran atención. En Moto2, la cita en Tailandia estuvo marcada por incidentes que derivaron en dos banderas rojas y la reducción de los puntos asignados. Europa Press detalló que Manu González lidera actualmente la clasificación con 12,5 puntos, seguido de Izan Guevara, Dani Holgado, Iván Ortolá y Alonso López, todos involucrados en una lucha cerrada por el primer puesto y enfocados en evitar la inestabilidad vista en la apertura de la temporada.

En la categoría Moto3 domina también un piloto español, David Almansa, mientras que sus principales oponentes son Máxima Quiles, quien fue segundo en Tailandia, Álvaro Carpe y Adrián Fernández. Europa Press incluyó entre los aspirantes al argentino Valentín Perrone, quien ocupó el tercer lugar en la prueba de Buriram, posicionando a Sudamérica como una región con presencia creciente en la disciplina.

El regreso de MotoGP a Brasil activa la pasión de la afición local, interesada en seguir la actuación de sus representantes y de los protagonistas internacionales. El autódromo rinde tributo a Ayrton Senna, considerado una referencia histórica del automovilismo, especialmente por sus condiciones destacadas en pistas húmedas, característica que adquiere relevancia dado el clima variable reportado por Europa Press.

Las expectativas para el Gran Premio de Brasil giran en torno a la posibilidad de una competencia abierta y disputada, donde los cambios en el liderato y las condiciones meteorológicas puedan influir en los resultados. La temporada mundialista experimenta así un regreso a Sudamérica con un panorama renovado y con distintos aspirantes al título, en un escenario que busca ofrecer espectáculo a los seguidores del motociclismo internacional.