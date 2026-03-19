Netanyahu dice que está acatando la petición de Trump de suspender los ataques a instalaciones energéticas iraníes

La declaración de Benjamin Netanyahu sobre la situación actual en Irán refirió la existencia de numerosos elementos que, según dijo, apuntan a un debilitamiento significativo del régimen iraní. El primer ministro de Israel reconoció no poder compartir detalles específicos sobre la información que poseen, no obstante, sostuvo que su gobierno está comprometido con el propósito de crear las condiciones para que el gobierno iraní se vea forzado a un repliegue o posible colapso. También mencionó la posibilidad de que la República Islámica logre perdurar, pero sostuvo que, en ese caso, enfrentaría una reducción significativa de su capacidad anterior.

Según informó el medio original, Netanyahu realizó estas declaraciones tras el bombardeo llevado a cabo por Israel sobre el yacimiento de gas South Pars, situado en territorio iraní y compartido con Qatar. El primer ministro israelí afirmó que “Israel actuó solo contra el complejo de gas”, descartando la participación directa de Estados Unidos en la operación. En el mismo mensaje, Netanyahu comunicó que su país ya no continuará realizando ataques de este tipo contra instalaciones energéticas iraníes, como consecuencia directa de una conversación sostenida con el presidente estadounidense, Donald Trump. “El presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y lo estamos haciendo”, puntualizó.

En esa rueda de prensa, Netanyahu no detalló aspectos específicos ni del bombardeo sobre South Pars ni sobre el contenido preciso de su diálogo con Trump, limitándose a señalar los puntos principales de la decisión. Poco después, el presidente estadounidense confirmó públicamente que, tras el ataque israelí sobre el yacimiento, él y Netanyahu mantuvieron una conversación orientada a evitar que tales acciones vuelvan a producirse. De acuerdo con la cobertura del medio, Trump declaró desde el Despacho Oval: “No vamos a hacerlo nunca más (...) Le dije que no hiciera eso y no lo hará. No lo discutimos. Somos independientes, pero nos llevamos muy bien y estamos coordinados”.

Trump agregó que Israel había procedido por cuenta propia con el ataque y que Washington no fue consultado con anticipación. Explicó que, si el gobierno israelí tomaba iniciativas que no contaban con su aprobación, él se lo comunicaba para evitar su repetición. “En ocasiones, él hará algo”, dijo Trump en alusión a Netanyahu, “y si no me gusta, entonces dejamos de hacerlo”, dando así por finalizado el asunto. Esta afirmación refuerza la perspectiva de que, aunque ambos gobiernos mantienen nivel de coordinación en asuntos regionales, la autonomía de decisión sigue operando en algunos escenarios.

El ataque contra South Pars desencadenó una serie de acciones violentas en infraestructuras energéticas en el área del Golfo Pérsico. Qatar y Omán denunciaron el bombardeo ante la comunidad internacional, calificándolo como un “peligroso e irresponsable” movimiento, que consideran constituye una amenaza contra la seguridad energética a nivel global, según publicó el medio fuente. Las reacciones de estos países reflejan preocupación por el posible impacto que la inestabilidad en instalaciones estratégicas puede tener en el suministro mundial de energía.

El complejo de South Pars representa una de las mayores reservas de gas natural en la región y su operatividad resulta clave tanto para Irán como para Qatar. El bombardeo incrementó la tensión en una zona caracterizada por su papel central en el mercado energético internacional. Las acciones israelíes, no precedidas de un aviso a Washington, marcaron un punto de fricción diplomática, y la posterior decisión de suspender los ataques responde tanto a la presión estadounidense como a la reacción regional adversa.

La política del gobierno israelí respecto a Irán y sus intereses energéticos viene desarrollándose en un marco de creciente presión internacional. Netanyahu enfatizó que se están estableciendo condiciones orientadas a limitar la capacidad operativa de la República Islámica, con el fin de dificultar la consolidación de sus actividades estratégicas en el Golfo, según consignó el medio. El primer ministro insistió, no obstante, en que el desenlace de esta situación permanece indefinido, aunque, según su análisis, un Irán que supere esta coyuntura lo hará de manera considerablemente debilitada.

La postura de la administración Trump, según reportó la fuente original, consistió en mantener coordinación con Israel pero establecer límites claros en relación a la posibilidad de ataques no consultados que incrementen el riesgo para la estabilidad de la región y la seguridad energética global. Las palabras de Trump reflejaron la voluntad de evitar una escalada de enfrentamientos directos sobre instalaciones de infraestructura crítica, destacando la importancia de la comunicación y el acuerdo previo entre ambos aliados.

El incidente subraya la dimensión regional de la seguridad energética, los riesgos que los ataques a grandes complejos de gas suponen para la economía mundial y las complejas relaciones entre Washington, Tel Aviv y los gobiernos del Golfo. La decisión israelí de detener futuras acciones de este tipo permanece condicionada por la evolución de los acontecimientos y la posición de la administración estadounidense.