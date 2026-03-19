Muere Nicholas Haysom, enviado de la ONU en Sudán del Sur y antiguo asesor de Nelson Mandela

El enviado especial de Naciones Unidas para Sudán del Sur, Nicholas Haysom, quien fuera asesor del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela tras su llegada al poder después del fin del Apartheid en el país africano, ha fallecido a los 73 años, según ha confirmado el organismo internacional, que ha rendido tributo a su figura y su trabajo por la "justicia" y la "reconciliación".

El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado "profundamente triste" por el fallecimiento de Haysom, a quien ha descrito como "un abogado de principios, un incansable defensor de la paz y un firme defensor de los valores de Naciones Unidas". "Dedicó su vida a la justicia, el diálogo y la reconciliación", ha destacado.

Así, ha ensalzado su "papel central" en la "transición democrática en Sudáfrica", un periodo en el que fue asesor legal y constitucional de Mandela, después de haber sido presidente del Sindicato Nacional de Estudiantes Sudafricanos, opuesto al Apartheid, un activismo por el que fue encarcelado en varias ocasiones por las autoridades de Sudáfrica.

"Trajo consigo ese mismo compromiso a Naciones Unidas, ocupando puestos de liderazgo en algunos de los contextos mundiales más complejos y frágiles, más recientemente como jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur", ha recordado Guterres. Haysom fue además jefe de misión en Irak, Afganistán, Sudán y Somalia.

"En cada tarea, combinó un profundo conocimiento jurídico con un sólido criterio político y una dedicación inquebrantable a mejorar la vida de las personas", ha ensalzado Guterres, quien ha lamentado que "la ONU lamenta la pérdida de un destacado colega, amigo y mentor".

En este sentido, ha afirmado que "el legado de Nicholas Haysom durará en el proceso de paz que hizo avanzar, las instituciones que reforzó y los principios que ayudó a dar vida en el mundo", al tiempo que ha trasladado sus "profundas condolencias" a sus familiares y colegas que "tuvieron el privilegio de verse inspirados por él en la búsqueda de la paz".

DEJA "UNA HUELLA IMBORRABLE"

Por su parte, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha mostrado igualmente su "profunda tristeza" por el fallecimiento de Haysom, nombrado como jefe de la misma en enero de 2021. "Trajo consigo décadas de servicio distinguido a la ONU en Sudán, Somalia, Afganistán, Irak y Nueva York", ha recordado.

"Mediador, diplomático y experto constitucional de larga trayectoria, desempeñó un papel crucial en el avance de los procesos de paz y la reforma de la gobernanza en algunos de los entornos más complejos del mundo", ha esgrimido la UNMISS, quien ha recordado que durante su labor en Sudán del Sur "fue firme en su convicción de que la comunidad internacional está hombro con hombro con el pueblo sursudanés en su viaje para la construcción de una nación".

De esta forma, ha ahondado en que "sus ideales estuvieron marcados en sus primeros años", en Sudáfrica, donde "dejó una huella imborrable como activista contra el Apartheid y abogado defensor de los Derechos Humanos".

"Esta pasión de toda la vida por la justicia impulsó su dedicación al servicio público, la democracia y el Estado de derecho", ha remarcado la UNMISS, que ha trasladado sus condolencias a la familia de Haysom. "Nunca será olvidado y su legado seguirá siendo un faro de esperanza", ha apostillado.

PAPEL CONTRA EL APARTHEID

A las condolencias se ha sumado la Fundación Nelson Mandela, que ha mostrado su "profunda tristeza" por el fallecimiento de Haysom, "un distinguido abogado de Derechos Humanos y activista antiapartheid que, junto con muchos otros, sufrió las consecuencias de la lucha".

"En la década de 1990 y posteriormente, se convirtió en un asesor de gran confianza de Nelson Mandela. Madiba --nombre por el que era conocido el exmandatario-- recurría a él en busca de apoyo en asuntos que abarcaban desde políticas estatales de alto nivel hasta cuestiones familiares cotidianas", ha recordado.

"Su labor fue reconocida posteriormente a nivel mundial, y Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales recurrieron a su liderazgo y experiencia para abordar cuestiones globales críticas", ha dicho en sus palabras en honor a Haysom.

"Recordamos a 'Fink' por su humildad, su integridad y su trabajo incansable detrás de los focos. Celebraremos su trabajo y sacaremos adelante su legado", ha prometido. "Ha caído otro gran árbol. Hamba kahle, camarada", ha deseado, usando una expresión en zulú y xhosa que se traduce como "buen viaje" y se usa para despedirse de alguien que se marcha, también en caso de fallecimiento.