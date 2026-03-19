Microsoft permitirá desactivar la reanudación rápida de juegos en Xbox Series X/S

Microsoft ha introducido la posibilidad de seleccionar manualmente el inicio de los juegos para los usuarios del programa Xbox Insider, según reportó el medio especializado. Entre los cambios más destacados se encuentra la opción de desactivar la reanudación rápida en títulos individuales, una de las prestaciones más utilizadas de las consolas Xbox Series X y Series S. Esta función, que permite mantener los juegos en suspensión para reanudarlos en cualquier momento sin cerrar la aplicación, a veces genera problemas tras periodos prolongados de inactividad. Microsoft confirmó en su sitio web que la novedad consiste en ofrecer la opción de apagar la reanudación rápida en determinados juegos, lo que garantiza el arranque desde el principio cuando el usuario lo prefiera.

De acuerdo con la información publicada por Microsoft y recogida por el medio, quienes forman parte de Xbox Insider ya pueden acceder a esta configuración desde el menú ‘Más opciones’ asociado al icono del juego, utilizando la función ‘Administrar la reanudación rápida’. Además, la opción está disponible a través del apartado ‘Configuración de reanudación rápida’, dentro del menú ‘Administrar juegos y complementos’. Microsoft aclaró que esta alternativa permite a los jugadores mitigar posibles inconvenientes asociados a la suspensión prolongada de algunos títulos, brindando un mayor control sobre la experiencia de juego.

El medio consignó que, junto a la mejora en la gestión de la reanudación rápida, Microsoft desplegó otras actualizaciones para personalizar la interfaz de las consolas. Ahora los usuarios pueden agregar hasta diez grupos personalizados en la sección ‘Mis juegos y aplicaciones’, superando el límite anterior de dos. Estos grupos pueden anclarse en la pantalla de inicio, facilitando el acceso a juegos y aplicaciones de uso frecuente.

Otro cambio relevante es la introducción de la personalización de colores, con la que los jugadores diseñan sus propios tonos y no se limitan a los colores estándar definidos por el sistema. Si los usuarios deciden retornar a los colores predeterminados, los tonos personalizados permanecen almacenados y no se eliminan. Según la información proporcionada, Microsoft planea que esta funcionalidad se despliegue a toda la comunidad global de jugadores con la próxima actualización prevista para abril.

En cuanto a la gestión de perfiles, la actualización resalta las últimas cinco insignias obtenidas por cada jugador, lo que simplifica su ubicación tanto en el perfil propio como en el de otros usuarios. Esto responde a la demanda de una experiencia de usuario más clara y accesible en la visualización de logros dentro del ecosistema Xbox.

Microsoft explicó que estas novedades están disponibles inicialmente para un grupo limitado de miembros del programa Xbox Insider, y gradualmente se ampliarán a más participantes antes de su lanzamiento para la totalidad de usuarios. Tal como publicó el medio, la compañía reiteró su compromiso de avanzar progresivamente con la implementación de estas funciones, priorizando el feedback de la comunidad y la estabilidad de las consolas durante el proceso.