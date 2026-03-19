Manuel Pellegrini: "Quedar eliminados con nuestra gente habría sido un traspié muy importante"

La reciente goleada del Real Betis Balompié sobre el Panathinaikos, que aseguró el avance del conjunto sevillano a los cuartos de final de la Europa League, marcó la primera ocasión en la que el club accede a esta instancia en el torneo europeo, según publicó Europa Press. Manuel Pellegrini, entrenador del equipo, expresó su alivio y satisfacción tras un encuentro en el que su escuadra revirtió el resultado adverso del partido de ida, superando con autoridad el marcador global mientras jugaba ante su afición en Sevilla.

De acuerdo con Europa Press, Pellegrini subrayó durante declaraciones a Movistar Plus+ desde el estadio La Cartuja que una eliminación frente a su público habría significado un tropiezo de gran magnitud para el club. El técnico valoró la actitud mostrada por sus jugadores desde el inicio del enfrentamiento, destacando la convicción con la que afrontaron el desafío. "Haber quedado eliminados aquí con nuestra gente habría sido un traspié muy importante. Creo que el equipo ha salido desde el primer minuto con la convicción de que teníamos que hacer sentido a la localía", afirmó el entrenador, señalando la influencia positiva del público local durante el encuentro.

Pellegrini abordó los aspectos tácticos que definieron el partido. Según explicó a Europa Press, el Panathinaikos presentó un esquema defensivo cerrado, con cinco futbolistas en el fondo y tres centrocampistas protegiendo el área. En el duelo previo disputado en Grecia, el club dispuso de la posesión del balón pero careció de profundidad ofensiva. Para revertir esa tendencia, el entrenador optó por aumentar la presencia en el campo rival, incorporando a Aitor Ruibal y 'Cucho' Hernández desde el inicio. Esta decisión resultó clave para que los verdiblancos generaran numerosas oportunidades y concretaran cuatro tantos, fallando además otras jugadas de peligro. "Funcionaron muy bien y pudimos convertir cuatro goles y erramos tres o cuatro más", precisó Pellegrini.

El entrenador insistió, según consignó Europa Press, en que el resultado no se debió únicamente a los ajustes en el planteamiento, sino a la entrega individual de los futbolistas. "Por suerte salió bien, como otras veces uno intenta hacer otras cosas y no salen. Pero yo lo relaciono, más que a un cambio de sistema, al nivel que tuvieron los jugadores", afirmó el técnico chileno desde la zona mixta.

En el análisis posterior al partido, Pellegrini reconoció que en encuentros recientes el equipo había cedido goles de forma sencilla, lo que contribuía a generar incertidumbre en el plantel. No obstante, ante el Panathinaikos, logró mantener el arco propio sin recibir tantos y construir una actuación ofensiva sólida, con importantes intervenciones en el último tercio del campo. "Estuvimos muy seguros, tuvimos también un volumen ofensivo importante y sobre todo una creación en el último tercio que nos permitió hacer cuatro goles y tuvimos dos o tres mano a mano con el portero", relató el entrenador a Europa Press.

El acceso histórico a los cuartos de final de la Europa League no representa, según las palabras de Pellegrini recogidas por Europa Press, un motivo para conformarse. El técnico instó a sus jugadores a seguir compitiendo tanto en el torneo internacional como en la Liga, y advirtió que el objetivo es alcanzar la mejor clasificación posible en ambas competiciones. Aunque expresó satisfacción por el avance, reiteró que el rendimiento futuro será el indicador definitivo del progreso del equipo.

Durante el intercambio con la prensa, Pellegrini hizo referencia a antecedentes recientes que generaron desilusión en la hinchada bética. Recordó las eliminaciones ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey y el empate frente al Sevilla FC tras aventajar en el marcador en el derbi local. En palabras atribuidas por Europa Press, señaló que el grupo afrontó el partido contra Panathinaikos como una oportunidad de reivindicación y agradeció el respaldo ininterrumpido de los seguidores desde el inicio del duelo. "Era la tercera ocasión de poder hacer algo histórico de pasar a cuartos de final y creo que el equipo entró con esa mentalidad desde el primer minuto, con mucho apoyo también de toda la gente desde el comienzo", apuntó.

Además, Pellegrini mostró su contento por el regreso de Sofyan Amrabat a la competición tras un período de inactividad por lesión. Europa Press citó al técnico al destacar el impacto del futbolista y la importancia de su gol en el resultado final. Pellegrini enfatizó también la firmeza de la plantilla durante el compromiso, tanto en el plano defensivo como ofensivo. Indicó que el conjunto venía de encajar goles evitables que les habían costado puntos, pero frente al cuadro griego lograron mostrarse atentos y sólidos en defensa.

Al evaluar el transcurso de la temporada, el entrenador sostuvo que el rendimiento del equipo ha sido positivo a pesar de las críticas surgidas por ciertos momentos de irregularidad. Según reportó Europa Press, Pellegrini recordó que el Real Betis se mantiene en quinta posición en La Liga desde hace tiempo y que llegó a los cuartos de final de la Copa del Rey, siendo eliminado por uno de los finalistas del torneo. Sobre el desempeño internacional, mencionó que la clasificación de manera directa a octavos de la Europa League implicó evitar una fase adicional, lo que considera un logro para el club.

Pellegrini defendió el trabajo del equipo durante la campaña, según relevó Europa Press. Admitió que algunos cuestionamientos resultaron superficiales y afirmó que hubiera sostenido la misma postura aun si el equipo no hubiera revertido la serie contra el Panathinaikos, ya que considera que la temporada ha sido favorable hasta el momento. Con ello, cerró su análisis tras un partido que significó tanto una revancha como un impulso anímico para el vestuario y la afición bética.